Calciomercato Roma, l’ex diga di Mourinho lo scippa a zero

L’allenatore della Roma rischia di vedersi portato via l’obiettivo di calciomercato da uno dei suoi pupilli del passato

In mezzo al campo era una diga invalicabile, in grado di bloccare ogni avversario e di strappare ogni pallone. Ora, invece di strappare la sfera dagli avversari, l’ex pupillo di Mourinho sta cercando di sfilare sotto al naso del suo ex allenatore un obiettivo di mercato. Altra concorrenza, quindi, per la Roma che si ritrova così a dover competere con un gran numero di squadre nonostante il nome sia sul taccuino di José da parecchio tempo. Lo Special One, infatti, sta cercando di migliorare la sua rosa in vista della prossima stagione e ha stilato la lista di ruoli da rinforzare

Come primo acquisto, sicuramente Tiago Pinto dovrà portare a Trigoria un regista. Mou lo chiede da tempo e si è ridotto ad adattare Henrikh Mkhitaryan in quel ruolo. Nato come trequartista esterno, o comunque centrocampista offensivo, l’armeno sta dimostrando grandi qualità nel gestire il gioco davanti la difesa. Questo posizionamento lo vede più al centro della manovra, anche se è molto distante dalla porta. Un sacrificio che José ha ritenuto necessario dato che di qualità offensiva la Roma ne ha tanta, ma pecca nel saper far girare il pallone. Pinto, poi, sta cercando di migliorare anche il reparto offensivo, ma c’è da sostenere un testa a testa con il Milan.

Calciomercato Roma, il Crystal Palace di Vieira vuole Kamara

Uno degli obiettivi per migliorare proprio la linea mediana giallorossa è Boubacar Kamara. Il centrocampista del Marsiglia di 22 anni è in scadenza a giugno 2022 ed ha attirato l’attenzione di diversi club. Come riporta The Sun, anche il Crystal Palace di Patrick Vieira è sulle tracce del centrocampista francese. L’ex campione, quindi, si unisce a quella sfilza di squadre che sono sulle tracce di Kamara. Tra queste va sicuramente ricordato il Manchester United, che è sembrato a lungo essere in pole position sul gioiello del Marsiglia.