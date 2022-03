Calciomercato Roma, irrompe Conte | Nuovo testa a testa

L’allenatore del Tottenham ha messo nel mirino uno degli obiettivi della Roma per la prossima finestra estiva di calciomercato

È ancora testa a testa con Antonio Conte. L’allenatore del Tottenham Hotspurs ha deciso di entrare in corsa per un altro giocatore, presente nella lista di Tiago Pinto. Il general manager della Roma sta cominciando a preparar eil suo taccuino in vista dell’arrivo della sessione estiva di calciomercato. A partire da giugno, infatti, il general manager dell’area sportiva dovrà fare sul serio con le trattative. L’obiettivo è quello di costruire una rosa con le caratteristiche richieste da José Mourinho, in vista della prossima stagione.

A partire dalla prossima annata, infatti, i Friedkin hanno in mente una rivoluzione che passerà inevitabilmente dal mercato. Tutte le lacune individuate da José in questa stagione dovranno essere colmate dagli acquisti di Pinto. Inoltre, la maggior parte di quei giocatori che non hanno una componente caratteriale forte potrebbero lasciare Trigoria. Mourinho, infatti, ama lavorare con giocatori dotati di una forte personalità e così è anche qui a Roma. I ruoli da rinforzare sono tutti, per un modo o per un altro, ma in particolare la linea mediana. Mou ha chiesto da tempo un regista, con una concorrente dalla Premier che si è inserita nella corsa per un obiettivo di mercato.

Calciomercato Roma, Conte punta Spence del Nottingham Forrest

Anche la difesa della Roma può essere rinforzata. Nel mirino di Tiago Pinto c’è Djed Spence, terzino destro del Nottingham Forrest. Secondo quanto riporta fichajes.com, sulle tracce dell’esterno destro c’è il Tottenham di Antonio Conte. L’ex allenatore della Juventus, infatti, sta pensando di migliorare il reparto arretrato con il talento di 21 anni. La Roma lo sta seguendo da tempo e un’altra concorrente si aggiunge alla corsa.