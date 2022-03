Calciomercato Roma, Zaniolo tra rinnovo e Juventus: decise le tempistiche

L’attaccante della Roma è sempre un obiettivo di calciomercato della Juventus che sta cercando di portare a Torino il talento classe ’99

La Juventus non molla Zaniolo. L’attaccante della Roma è sempre un obiettivo dei bianconeri che cercheranno di portare il numero 22 giallorosso a Torino a giugno. Nicolò ha il contratto in scadenza nel 2024 e a giugno il suo accordo che lo legherebbe alla Roma sarebbe solo di due anni. Una lunghezza che non preoccupa e non dovrebbe preoccupare, ma Max Allegri ha visto nel recente rallentamento delle trattative di rinnovo uno spiraglio. I Friekdin, infatti, hanno deciso di congelare alla fine della stagione tutte le trattative di prolungamento per tutta la rosa.

Una scelta che servirà per avere più potere contrattuale. Se un giocatore, infatti, avanzasse richieste troppo alte rispetto a quello che è stato il suo rendimento in campo, Dan e Ryan potrebbero rifiutare e giocare al ribasso. Zaniolo, però, rappresenta comunque uno dei giocatori più importanti in rosa e sembra molto difficile pensare che Mourinho si possa privare di lui. Sicuramente, l’offerta minima che i giallorossi accetterebbero è di 50 milioni, a meno di un miglioramento delle prestazioni dell’attaccante. Intanto, Pinto sta monitorando il mercato per rinforzare il reparto offensivo, ma si preannuncia un testa a testa con Sarri.

Calciomercato Roma, nessun contatto con Zaniolo: la Juve resta alla finestra

Nonostante l’interesse per Zaniolo sia forte, sembra che la Juve non abbia mai fatto dei veri e propri passi in avanti. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, i bianconeri non hanno fatto offerte per il numero 22 giallorosso. Il giocatore, quindi, continua a concentrarsi sul campo e alla sua Roma che aspetta solo la fine della stagione per iniziare le trattative. Sicuramente, il contratto di Zaniolo è uno dei più importanti. In caso di prolungamento, da una parte si blinderebbe l’attaccante, mentre dall’altro la Roma avrebbe più forza pr pretendere un pagamento più alto in caso di offerta.