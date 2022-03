Calciomercato Roma, affare saltato | Ecco il nuovo prezzo

Dopo essere stata rifiutata a gennaio, la Roma prepara il secondo tentativo per l’obiettivo di calciomercato che ora ha un altro costo

Ok il prezzo è giusto, almeno per ora. La Roma deve stare attenta altrimenti il cartellino dell’obiettivo di calciomercato cambia ancora. Dopo essere stato respinto a gennaio, dove era stato mostrato solo interesse e mai una vera offerta, Tiago Pinto prepara un secondo tentativo per portare nella Capitale il gioiellino della Liga. Nei suoi piani, infatti, c’è quello di migliorare la rosa come da copione. I Friekdin, infatti, vogliono iniziare il secondo anno del loro progetto triennale con Mourinho nel migliore dei modi.

Per far questo, e soprattutto ottenere il massimo dal tecnico portoghese, Dan e Ryan hanno dato mandato a Pinto di rinforzare la rosa. Per questo motivo ci si potrà aspettare un grande via vai a partire dall’estate. In uscita ci sono tutti quei giocatori che non si ritrovano a pieno con le idee calcistiche di Mourinho. La difesa a tre non fa parte di queste. Come ha confessato lo stesso allenatore portoghese, lo schema che sta utilizzando di più non è quello che preferisce, è solo quello con cui i giocatori si trovano meglio. Per questo, molti potrebbero lasciare la Capitale, ma sembra difficile lo faccia anche Zaniolo nonostante sulle cui tracce c’è forte la Juventus che sta pensando ad uno scambio.

Calciomercato Roma, il Valencia vuole almeno 36 milioni per Guedes

Per rinforzare la rosa sono diversi i nomi sulla lista di Pinto. Uno di quelli che piace molto anche a José è quello di Gonçalo Guedes, esterno del Valencia che ha segnato fino ad ora in questa stagione ben 12 gol e 5 assist. Un bottino davvero niente male che non solo ha attirato l’attenzione di molti big club, ma anche fatto lievitare il cartellino. Secondo quanto riporta As, infatti, l’esterno portoghese è diventato sempre più centrale nei piani del club spagnolo. In particolare, a lui non solo si aggrappano le speranze per fare bene in campionato, ma anche quelle economiche in caso di vendita. Il Valencia, infatti, chiede almeno 36 milioni per lasciar partire il venticinquenne che è già finito nel mirino della Roma in inverno.