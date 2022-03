Nuovo scenario da registrare in vista del calciomercato estivo della Roma. Mino Raiola è decisivo nella trattativa, accordo ad un passo.

Importante aggiornamento che anticipa un nuovo scenario di calciomercato in casa Roma. Decisiva l’azione di Mino Raiola, il famoso procuratore sta definendo gli ultimi dettagli in vista dell’accordo definitivo. La Roma è direttamente interessata nello scenario, ecco cosa cambia per la società giallorossa.

Fari puntati sul calciomercato estivo in casa Roma. Giunge un nuovo scenario che ridisegna i piani del club giallorosso in vista della sessione ordinaria di trattative. L’azione di Mino Raiola è ancora un volta decisiva, l’accordo sembra sempre più vicino. Le attenzioni dei tifosi sono rivolte all’immediato, giallorossi reduci dalla convincente vittoria contro l’Atalanta ed in attesa della gara d’andata di Conference League. Il primo atto degli ottavi di finale della competizione europea si giocherà in Olanda, in casa del Vitesse. Mentre le attenzioni delle autorità locali si concentrano sui tifosi olandesi, Mourinho spera di ipotecare il passaggio del turno già nella sfida d’andata e magari gestire le forze in vista dei tanti prossimi impegni. Nel frattempo giunge un importante aggiornamento sul fronte del calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, accordo ad un passo | Raiola decisivo

Decisivo Mino Raiola, che sta portando avanti una doppia trattativa caldissima col Barcellona. I catalani sono vicinissimi ad un doppio innesto dalla scuderia del procuratore italiano più famoso al mondo, Erling Haaland sembra essere sempre più vicino ad indossare la maglia blaugrana, ma non finisce qui. Il club catalano vuole assicurarsi le prestazioni anche del terzino destro dell’Ajax, Noussair Mazraoui. Già nelle scorse ore la nostra redazione aveva anticipato l’interesse del Barcellona nei suoi confronti. Ora, secondo quanto riportato dal sito spagnolo Fichajes.com i blaugrana sarebbero ad un passo dall’accordo totale. Entrambi i calciatori sono seguiti da Mino Raiola, benchè si tratti di trattative ben distinte filtra ottimismo dalla Spagna per chiuderle entrambe senza troppi ostacoli. Un altro nome da depennare nella lista colpi a zero per Tiago Pinto, Noussair Mazraoui è sempre più vicino all’approdo in Liga.