Riflettori accesi sul calciomercato estivo in casa Roma. Tiago Pinto vede irrompere anche il Bayern, la concorrenza aumenta e fa paura.

La Roma è in partenza in queste ore, destinazione Olanda. I giallorossi, che ritrovano Josè Mourinho in panchina, sono attesi da diverse gare delicate. In attesa di ritrovare il rettangolo da gioco, stavolta per l’andata degli ottavi di Conference League, c’è un aggiornamento di calciomercato da registrare. La concorrenza aumenta e spaventa, irrompe anche il Bayern Monaco.

La Roma è pronta alla spedizione in Olanda, in palio l’andata degli ottavi di finale della Conference League. Ad attendere i giallorossi il Vitesse, club olandese sesto in Eredivisie. Giallorossi che ritroveranno il palcoscenico europeo dopo aver evitato il sedicesimo di finale della competizione. Roma che ritroverà soprattutto Josè Mourinho seduto sulla propria panchina. Alle spalle il doppio turno di squalifica in Serie A, stesso dicasi per il general manager giallorosso, Tiago Pinto. Il tandem portoghese è concentrato sui prossimi appuntamenti da non fallire, con un occhio anche sulla sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza | Irrompe il Bayern Monaco

A proposito di calciomercato, c’è una pista offensiva che è tornata alla ribalta negli ultimi giorni. Per il futuro dell’attacco giallorosso si è fatto il nome di Sasa Kalajdzic, gigante austriaco di origini serbe. Il classe 1997 è attualmente in forza allo Stoccarda, club tedesco attualmente penultimo in Bundesliga. Proprio un suo gol ha permesso di conquistare i tre punti in rimonta contro il Borussia Monchengladbach. Apporto fondamentale dell’attaccante austriaco, alto due metri e dall’esplosività fisica impressionante. Queste le caratteristiche che lo rendono molto appetibile in sede di calciomercato, oltretutto considerato che il suo contratto scadrà nel 2023 è facile prevedere una sua cessione nella prossima finestra estiva.

Roma e Milan sono segnalate sulle sue tracce, oltre al Tottenham ed il West Ham in Premier. Ora si iscrive alla corsa anche il Bayern Monaco, stando a quanto riportato dal sito tedesco Swr.de. Il club bavarese sta da tempo ragionando sul futuro di Robert Lewandowski, che nel frattempo continua a segnare gol a raffica, ed il profilo dell’attaccante austriaco risulta molto gradito in casa Bayern.