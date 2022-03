Calciomercato Roma, fari puntati sulla sessione estiva, alla fine la spunta l’Atletico di Simeone. Accordo verbale già trovato per il colpo a zero.

Le attenzioni dei tifosi giallorossi sono rivolte principalmente al terreno da gioco, domani l’andata degli ottavi di Conference League. In attesa della sfida agli olandesi del Vitesse, c’è un importante aggiornamento di calciomercato da registrare. La corsa per il colpaccio a zero sembra esser arrivata al traguardo, a spuntarla è Diego Simeone.

Non solo il calcio giocato ad occupare le cronache che ruotano intorno all’As Roma. I giallorossi sono attesi dall’andata dell’ottavo di finale in Conference League. Domani pomeriggio i giallorossi scenderanno in campo allo stadio Gelredome, casa del Vitesse. In attesa di tornare in campo nella competizione europea, ritrovando Josè Mourinho in panchina dopo la doppia squalifica, giunge una decisiva svolta in vista del calciomercato estivo. Nonostante i mesi che ci separano dall’apertura della sessione ordinaria sono giornate in cui si registrano tanti ribaltoni, soprattutto per quello che riguarda i colpi a zero.

Calciomercato Roma, la spunta Simeone | Accordo verbale già trovato

Settimane e giornate caldissime sul fronte colpi a parametro zero. Lo sa bene Tiago Pinto, che sta cercando di piazzare il primo rinforzo a costo zero in questi giorni. Una pista invece si può depennare senza timore, a spuntarla sembra essere Diego Simeone. L’Atletico Madrid è ad un passo da assicurarsi le prestazioni di Boubacar Kamara. Giovane centrocampista difensivo, classe 1999, in forza al Marsiglia. Secondo quanto riportato dal sito FootMercato.net gli spagnoli avrebbero già trovato un accordo verbale per il mediano. Il suo ingaggio faceva gola a diversi top club europei, compresa la Roma che cerca da tempo rinforzi nella zona nevralgica del campo.

Nonostante gli ottimi rapporti col club transalpino, leggasi gli affari chiusi con Under e Pau Lopez ad esempio, il destino del calciatore di origine senegalesi sembra essere ad un passo dall’approdo in Liga. Prodotto del vivaio dell’ OM, finora col club francese ha collezionato la bellezza di 169 presenze e 4 reti. Niente male per un ragazzo che a novembre compirà 23 anni, Diego Simeone è pronto ad abbracciare il colpaccio a zero.