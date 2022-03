Calciomercato Roma, offerta già sul tavolo | C’è pure il Bayern Monaco

L’obiettivo del calciomercato della Roma potrebbe approdare al nuovo club che ha avanzato un’offerta per portarlo a casa in estate

Il 31 gennaio si è concluso il calciomercato invernale, ma il lavoro di Tiago Pinto non si è mai fermato. Il general manager dell’area sportiva della Roma, infatti, ha continuato a lavorare senza sosta per cercare in Europa i migliori talenti. Mourinho ha intenzione di migliorare la rosa a disposizione con i migliori giocatori disponibili, per questo l’ex Benfica si sta muovendo molto sul mercato. Le sue ricerche riguardano diversi ruoli, che vanno da quello del regista, fino all’attaccante centrale.

Rinforzare il centrocampo è di sicuro il primo punto sulle cose da fare per Pinto. Dal mercato di gennaio, che Ceferin sembra voler abolire, è arrivato Sergio Oliveira. Inizialmente, il centrocampista portoghese sembrava poter dare una mano alla Roma, ma ora le cose sono cambiate. Mourinho, infatti, non ha ancora trovato quel giocatore in grado di gestire il gioco in mezzo al campo. Il portoghese chiede qualcuno che sappia far girare il pallone e decidere i tempi di gioco. Purtroppo per lui, Oliveira non è sembrato in grado di poter svolgere questo ruolo, così come altri presenti in rosa. Un altro reparto che sarà rinforzato è la fascia destra, dove non ci sono alternative a Karsdorp.

Calciomercato Roma, il Barcellona punta forte Mazraoui: offerti 5 milioni di stipendio

L’olandese ex Feyenoord in questa stagione sta giocando ben al di sotto delle sue aspettative. Anche se i cross sono stati molti, il bottino di Karsdorp in termini di assist in Serie A è piuttosto povero. Solamente uno in 28 giornate di Serie A. Il terzino destro ha chiuso la scorsa stagione con un gol e sei assist, mentre ad oggi sembra meno prolifico. Per questo motivo Pinto si sta muovendo sul mercato dove aveva individuato il nome di Noussair Mazraoui come possibile sostituto. Come riporta Fabrizio Romano, però, sulle tracce dell’esterno destro dell’Ajax ci sono anche Barcellona e Bayern Monaco, con i catalani che fanno sul serio.

Il contratto del marocchino, infatti, è in scadenza a giugno 2022 e rappresenta una grande occasione di rinforzo. Per questo motivo il Barça non perde tempo e secondo il giornalista di Sky ha presentato un’offerta di 5 milioni a stagione. Ora la palla passa a Mazraoui, che dovrà comunicare al club se accetta o meno.