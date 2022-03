Calciomercato Roma, importante rivelazione dalla Spagna. I giallorossi hanno beffato il Barcellona per il colpaccio a zero in vista di giugno.

Alla vigilia del ritorno in campo della Roma arriva un sorprendente scenario di mercato dalla Spagna. I giallorossi sembrano esser riusciti a superare la concorrenza di tanti club blasonati, compreso il Barcellona. Il colpaccio a zero è davvero ad un passo, nel frattempo arrivano anche i rimpianti del club catalano.

La Roma è reduce dalla terza vittoria di misura consecutiva, stavolta nell’andata degli ottavi di finale della Conference League. L’1-0 conquistato in terra olandese ha tuttavia mostrato nuovi limiti all’interno della rosa giallorossa. Piovono nuove bocciature, diverse seconde linee non sono riuscite ad esprimere una prova al di sopra della sufficienza. In attesa di tornare in campo, domani ancora in trasferta ad Udine, c’è una rivelazione di calciomercato che arriva a sorpresa dalla Spagna. Sono diverse settimane che le attenzioni della cronaca si spostano sulle trattative future dei giallorossi, in particolare per quanto riguarda i colpi a parametro zero.

Calciomercato Roma, colpaccio a zero | Barcellona beffato

Il primo colpaccio a zero in casa Roma è stato individuato da diversi giorni. Il nome è quello di Mile Svilar, giovane portiere al passo d’addio con il Benfica. Tante le squadre interessate a lui, ma Tiago Pinto sembra aver beffato l’intera concorrenza come vi avevamo raccontato in esclusiva giorni fa. Ora arriva una nuova rivelazione dalla Spagna, rilanciata dal sito ElNacional.cat. Secondo quanto riporta il sito che segue da vicino le vicende del Barcellona, il club catalano ha tentato l’assalto all’estremo difensore classe 1999. In campo è sceso direttamente Laporta, che lo aveva designato come erede perfetto di Ter Stegen. Ma anche secondo il sito spagnolo il futuro del portiere si tingerà di giallorosso, Tiago Pinto è riuscito a battere sul tempo la concorrenza, probabilmente anche il suo passato al Benfica ha giocato a favore della Roma. Sembra tutto pronto per il primo colpo a zero del calciomercato estivo, anche il Barcellona sembra destinato a restare a guardare.