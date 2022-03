Calciomercato Roma, grinta e carica sui social | Vuole convincere Mou

A lungo obiettivo di calciomercato della Roma, ora vuole convincere l’allenatore portoghese delle sue qualità nelle prossime partite

Lavorare con José Mourinho è sicuramente un motivo d’orgoglio per molte persone. Avere a che fare con uno degli allenatori più vincenti in circolazione è uno stimolo che spinge molti calciatori a dare il massimo. Anche se con molti lo Special One ha avuti molti alti e bassi, ce ne sono altri che farebbero di tutto per lavorare con lui e rimanere alla sua corte. Una situazione che fa comodo alla Roma che proprio nella prossima finestra di calciomercato ha intenzione di dare vita a una rivoluzione.

I primi innesti richiesti da José sono arrivati già a gennaio, quando Tiago Pinto ha portato a Trigoria Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Mentre il primo è scivolato piano piano in fondo alle gerarchie dello Special One, il secondo è riuscito a impressionare un po’ di più l’allenatore. Mourinho, infatti, ha riconosciuto le qualità dell’ex Porto, ma continua a chiedere al mercato un regista, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Intanto, in quel ruolo il tecnico giallorosso ha provato diversi giocatori, ma i migliori sembrano essere stati Mkhitaryan e proprio Oliveira.

Calciomercato Roma, Oliveira vuole la conferma e suona la carica sui social

Il centrocampista portoghese si trova molto bene a Trigoria e non vorrebbe lasciare la Capitale. Per questo motivo, l’ex Porto cercherà di convincere Mourinho a riscattarlo e a tenerlo alla sua corte. Domenica prossima alle 18 c’è il derby con la Lazio e Oliveira sembra aver capito subito l’importanza della partita. Il numero 27, infatti, ha suonato la carica sui social: “Siamo insieme. Non sempre come avremo voluto. Otto partite senza perdere, facendo punti. Ora c’è un derby da vincere“. Con queste parole Sergio ha mostrato tutta la sua grinta su Instagram, la stessa che metterà in campo nelle prossime partite per conquistare quella conferma che non è ancora sicura.