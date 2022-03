Calciomercato Roma, lascia il club | Assist per Mourinho

L’allenatore della Roma può esultare dal momento che un suo obiettivo di calciomercato potrebbe liberarsi dalla sua ex squadra

In questi giorni non si è mai smesso di parlare di calciomercato e di Roma. I giallorossi, infatti, sono sempre in cerca di nuovi profili per individuare i rinforzi migliori per dare il via alla rivoluzione. I Friedkin hanno deciso di voler entrare nel vivo del progetto Mourinho. Per farlo, è molto probabile che nella prossima finestra estiva di calciomercato avverranno diversi movimenti, sia in entrata che in uscita. I reparti da rinforzare sono praticamente tutti, ma in particolare, un occhio di riguardo va dato al centrocampo.

La linea mediana di Mourinho, infatti, è sguarnita di un regista. Lo Special One da tempo chiede qualcuno che sappia far girare il pallone in mezzo al campo, ruolo che manca nella Roma. I giocatori provati fino ad ora non hanno convinto il tecnico portoghese che si è rivolto anche a Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, che ha da poco lasciato la nazionale, è un esterno o comunque un centrocampista offensivo. Per questo il ruolo da regista non è quello in cui si esprime meglio, anche se ha mostrato di poterci giocare più degli altri.

Calciomercato Roma, Gbamin può lasciare il Cska Mosca: Mourinho alla finestra

Tiago Pinto ha segnato diversi nomi nella lista dei centrocampisti. L’ultimo segnato è quello di Tameze su cui, però, c’è molta concorrenza in Serie A. Un altro nome che piace molto a José Mourinho è quello di Jean-Philippe Gbamin, centrocampista ivoriano con cittadinanza francese in prestito al Cska Mosca. Come riporta il Daily Mail, l’ex Everton potrebbe liberarsi dal prestito grazie ai provvedimenti imposti dalla Fifa riguardo il conflitto tra Russia e Ucraina. Il mediano, così, potrebbe tornare in Inghilterra e potrebbe legarsi in prestito ad un altra squadra. Tra quelle interessate c’è anche la Roma che è alla ricerca di qualcuno per rinforzare il centrocampo.