Calciomercato Roma, Pinto in pressing | Servono 14 milioni

Il general manager della Roma può chiudere per un altro obiettivo di calciomercato dopo l’accordo concluso per Svilar del Benfica

Tiago Pinto sempre più in pressing. Il general manager dell’area sportiva giallorossa vuole portare nella Capitale un altro rinforzo. Dopo aver raggiunto l’accordo con Mile Svilar, portiere del Benfica, il gm della Roma è già sulle tracce di un altro obiettivo di calciomercato. L’obiettivo è quello di dare a Mourinho la migliore rosa a disposizione per cominciare la nuova stagione. Da giungo, infatti, è prevista una rivoluzione che passa per il calciomercato, con diversi reparti da migliorare.

Oltre al centrocampo, che Mourinho spera di poter rinforzare con un innesto direttamente dalla Russia, ci sono da migliorare le fasce. In questa stagione la Roma ha delle ali che però non fanno volare. L’apporto al gioco giallorosso da parte degli esterni, infatti, manca da tempo e questo si ripercuote anche sulle prestazioni. L’innesto di Zalewski è riuscito a dare spensieratezza e creatività alla spinta che viene dalla fascia sinistra. Dall’altra parte del campo, però, il gioco continua ad essere anonimo, con Karsdorp che sta giocando al di sotto delle sue abilità. Forse l’assenza di alternative per troppo tempo ha stancato l’olandese che non sembra più pericoloso come la scorsa stagione.

Calciomercato Roma, Pinto punta Dest: costa 14 milioni

L’arrivo di Ainsley Maitland-Niles sembrava aver risolto il problema almeno per la fascia destra. L’ex Arsenal, però, dopo aver dimostrato buone qualità nelle prime gare in cui è sceso in campo, è andato a perdersi. Questo lo ha portato a scivolare fuori dalle gerarchie di Mou, che gli preferisce altri giocatori presenti in rosa. Secondo quanto riporta Forzaroma.info, però, i giallorossi hanno individuato il sostituto di Rick Karsdorp. Si tratta di Serginho Dest, terzino destro del Barcellona che con i catalani non sta trovando molto spazio. L’olandese con passaporto statunitense è fuori dai piani di Xavi e Tiago Pinto sta pensando a lui per migliorare la rosa. Il costo del cartellino non è alto, sono 14 i milioni che gli spagnoli chiedono per lasciar partire il giocatore.

In caso l’affare non andasse in porto, poi, il general manager della Roma ha già pronto il suo sostituto. Da tempo nel mirino del portoghese, infatti, c’è Diogo Dalot, esterno del Manchester United ex Milan che piace a Mou. In caso il terzino destro decidesse di non rinnovare il suo contratto, il suo prezzo si abbasserebbe a 12 milioni.