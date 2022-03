Calciomercato Roma, rilancio improvviso | Pronti 20 milioni

In arrivo un’offerta per uno degli obiettivi di calciomercato che la Roma sta cercando di portare a Trigoria per migliorare la rosa

La Roma segue da vicino la vicenda Mazraoui-Barcellona. I catalani sono molto vicini a firmare un accordo con il terzino destro dell’Ajax, da tempo nel mirino dei giallorossi. Tiago Pinto, infatti, ha messo gli occhi sull’esterno marocchino per migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. La fascia destra è stata a lungo sguarnita di una riserva, mentre ora l’arrivo di Ainsley Maitland-Niles non sembra aver risolto la questione. L’ex Arsenal, infatti, nonostante un primo impatto positivo, non è riuscito a lasciare il segno.

Per questo motivo il general manager dell’area sportiva della Roma si è rivolto al calciomercato per trovare il sostituto adatto di Rick Karsdorp. L’arrivo di Mazraoui al Barcellona è interessante soprattutto per gli sviluppi che creerebbe. L’arrivo del terzino destro agli azulgrana, infatti, aprirebbe le porte per la cessione di Serginho Dest, esterno destro olandese con passaporto statunitense. Anche lui proveniente dall’Ajax, con Xavi sta trovando poco spazio e per questo motivo potrebbe lasciare la catalogna nei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, il Bayern punta Dest: pronta un’offerta di 20 milioni

La situazione è tutta da seguire per la Roma che, però, deve stare attenta alle concorrenti. Dest, infatti, non interessa solo a Pinto e a Mourinho. Sulle sue tracce c’è anche il Bayern Monaco che potrebbe acquistare il terzino per blindare la fascia destra con un talento di prospettiva. Secondo quanto riporta il portale tedesco Sport1, i bavaresi potrebbero presentare un’offerta di circa 20 milioni per acquistare Serginho Dest. Un rilancio improvviso da parte del club della Bundesliga, che sta seguendo l’olandese da tempo. Ora la palla passa a Mazraoui e al Barça che potrebbero cambiare il calciomercato con le loro decisioni.