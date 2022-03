Calciomercato, affare da 20 milioni | Addio Roma

L’obiettivo di calciomercato di Pinto e Mourinho ha accettato un’altra offerta chiudendo definitivamente la porta ai giallorossi

Niente da fare per Tiago Pinto e José Mourinho. Il general manager e l’allenatore della Roma rimangono a bocca asciutta dopo che un obiettivo di calciomercato ha accettato l’offerta di un altro club. Si chiude la porta, quindi, per i giallorossi che ora sono costretti a virare su altri obiettivi per migliorare la rosa. A giugno, infatti, i Friedkin hanno deciso di dar vita a una vera e propria rivoluzione in casa Roma che passa inevitabilmente per il calciomercato estivo.

A partire da giugno è possibile aspettarsi porte girevoli a Trigoria. Alcuni dei giocatori presenti in rosa, infatti, potrebbero lasciare la squadra e fare spazio a profili più adatti alle esigenze di Mourinho. L’allenatore preferisce avere in rosa giocatori compatibili con le sue idee di gioco. La difesa a tre, come confermato dal portoghese, non è la sua formazione ideale, ma solo il modo in cui i giocatori si trovano meglio. Dal mercato, quindi, dovrebbero arrivare giocatori adatti per un ritorno alla difesa a quattro. Molto importante per lo Special One è anche l’aspetto caratteriale, su cui il portoghese punta molto. Per questo alcuni giocatori potrebbero lasciare la Capitale, così come altri potrebbero arrivare.

Calciomercato, Mazraoui al Barcellona: le cifre dell’accordo

Uno degli obiettivi di calciomercato seguiti da Tiago Pinto e Mourinho era Noussair Mazraoui. Il terzino destro dell’Ajax, però in questi giorni ha raggiunto l’accordo con il Barcellona creando un effetto domino che può liberare l’arrivo di Serginho Dest alla Roma. Secondo fichajes.net, l’affare tra l’esterno marocchino e il Barcellona si aggira intorno ai 20 milioni. In scadenza a giugno 2022, Mazraoui dovrebbe firmare un contratto con i blaugrana di 4 anni con un ingaggio di 5 milioni. Nell’accordo, però, è stato inserito anche una clausola per un quinto anno di contratto che si attiverebbe in base ad alcuni bonus.