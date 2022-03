Il Barcellona è insaziabile sul calciomercato, c’è l’ effetto domino scatenato dalle mosse del club catalano. Anche la Roma spettatrice interessata.

Il Barcellona ha deciso di non fermarsi in ottica calciomercato in entrata. La squadra catalana sta definendo diverse operazioni che scatenano reazioni a catena su tutto il fronte europeo. Anche la Roma è spettatrice interessata, Tiago Pinto è alla finestra per capire gli ultimi sviluppi in ottica sessione estiva di trattative.

Il Barcellona fa sul serio e scuote il calciomercato in tutta Europa. I Blaugrana stanno per chiudere diverse operazioni con largo anticipo, scatenando una serie di reazioni a catena. Rifondazione per il club catalano, allenato da Xavi Hernandez, deciso ad intervenire con prepotenza sul fronte calciomercato in entrata. Proprio nelle scorse ore vi avevamo descritto dell’accordo raggiunto per il futuro in Liga di Mazraoui, anche il passaggio a zero di Franck Kessiè dal Milan sembra ormai cosa fatta. Ma le manovre in entrata in casa catalana sembrano solo al principio, c’è un nuovo scenario da registrare in Premier League.

Calciomercato Roma, Barcellona insaziabile | Inserimento in mediana

Secondo quanto riportato dal The Sun il Barcellona ha messo gli occhi sul centrocampista portoghese, Ruben Neves. Calciatore in forza al Wolverhampton, che sta ben figurando nella mediana del club inglese. Trenta presenze, condite da quattro reti e due assist per i Wolves che stanno facendo lievitare le quotazioni del suo cartellino. Sullo sfondo rimane la Roma, perchè secondo il sito inglese, il centrocampista è finito anche nel radar dell’Arsenal. Il club londinese sta cercando il sostituto ideale per Granit Xhaka, il colpo in mediana che Mourinho attende a giugno. Ennesima conferma di uno scenario già visto negli obiettivi di mercato giallorosso, a dodici mesi di distanza sembra tutto pronto per il nuovo assalto a Xhaka da parte di Tiago Pinto. Una cosa è certa, se il Barcellona ha messo gli occhi su Neves per i londinesi la concorrenza si fa ardua. La squadra allenata da Arteta, lo stesso tecnico fu decisivo per convincere Xhaka al rinnovo, dovrà posare gli occhi su un nuovo obiettivo, oppure prepararsi ad un gioco al rialzo in sede di mercato con il Barcellona.