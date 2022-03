Sorteggio Conference League | L’avversaria della Roma a quarti e semifinali

I giallorossi sono approdati ai quarti della Conference League grazie al pareggio di ieri sera contro il Vitesse, ecco il sorteggio

La Roma è ai quarti di Conference League. Oggi, a Nyon, c’è il sorteggio per scoprire quale sarà l’avversaria dei giallorossi nel torneo europeo. L’approdo alle urne è stato conquistato grazie al pareggio di ieri sera contro il Vitesse.

Continua, così, il cammino degli uomini di José Mourinho nella competizione che rappresenta uno degli obiettivi della stagione della Roma. Fare bene in Conference League, infatti, è sicuramente nella lista dei traguardi per i giallorossi.

La partita di ieri sera è stata piuttosto piatta con poche emozioni per parte. Il primo vero e proprio brivido è arrivato nel secondo tempo, più precisamente al 62′, quando Wittek ha calciato un porta un missile dalla tre quarti. Nulla da fare per Rui Patricio, che ha provato ad intercettare il tiro, ma il gol del centrocampista del Vitesse è stato un vero e proprio coniglio estratto dal cilindro. Fondamentale la rete di Abraham nel recupero per scongiurare i supplementari. L’attaccante inglese si è fatto trovato pronto in area, dove ha insaccato il cross di Karsdorp da distanza ravvicinata.

Sorteggio Conference League, ecco l’avversaria della Roma

Sospiro di sollievo per Mourinho e per i tifosi della Roma che ora aspettano il verdetto dalle urne. Le possibili avversarie dei quarti, che si giocheranno il 7 e il 14 aprile, sono diverse e alcune non sono neanche così facili. Tra le squadre che si sono qualificate, infatti, c’è il Bodo Glimt, conoscenza del girone dei giallorossi, il Psv, squadra olandese di grande tradizione europea, il Leicester e il Marsiglia, che sono sicuramente tra le più pericolose in gara. Infine, ci sono Feyenoord, già sfidato dalla Roma qualche anno fa in Europa League, Slavia Praga e Paok Salonicco.

Ecco i sorteggi dei quarti:

Bodo Glimt – Roma

Feyenoord – Slavia Praga

Marsiglia – Paok

Leicester – Psv

Ecco i sorteggi delle semifinali:

Leicester/Psv – Bodo Glimt/Roma

Feyenoord/Slavia Praga – Marsiglia/Psv