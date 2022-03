Calciomercato Roma, salta il rinnovo | Sostituto già trovato, via libera Pinto

L’obiettivo del calciomercato della Roma si allontana dalla sua squadra di appartenenza che si sta muovendo per sostituirlo

Un occhio alle competizioni e l’altro al mercato. La situazione attuale di Tiago Pinto è piuttosto movimentata con il campionato e le coppe in cui è impegnata la Roma che si avvicinano alla fine. Alla Serie A, infatti, mancano solamente otto partite per arrivare al tramonto di questa stagione. Sono ventiquattro i punti totali da poter realizzare da qui all’ultima giornata di campionato, un’occasione importante che la Roma non deve lasciarsi scappare se vuole continuare a lottare per i suoi obiettivi.

In pieri, poi, c’è anche la Conference League. La competizione europea, che non va affatto sottovalutata, è ai quarti di finale, in cui la Roma dovrà affrontare il Bodo/Glimt. Fondamentale è stato il pareggio di giovedì con il Vitesse per passare il turno. In questo contesto, Tiago Pinto deve valutare bene i giocatori giallorossi per decidere chi rimarrà a Trigoria. Non solo partenze, ma anche arrivi. Non si tratta dell’aeroporto di Fiumicino, ma dei programmi del general manager della Roma che deve guardare all’estero per il calciomercato. In queste ore, il gm portoghese è stato gelato da una dichiarazione che potrebbe chiudere le porte all’approdo di un obiettivo.

Calciomercato Roma, il Lione punta Mbemba: Denayer si allontana

Mourinho vorrebbe che dal calciomercato arrivassero i rinforzi adatti per la Roma. Tra tutti i ruoli che Pinto deve migliorare, c’è sicuramente la difesa. Nella linea arretrata mancano alcuni profili che lo Special One gradirebbe avere e per questo l’ex ds del Benfica ha messo nel mirino Jason Denayer. Il difensore belga ha il contratto in scadenza a giugno e dovrebbe lasciare il Lione in estate. A supporto di questa ipotesi ci sono le notizie apprese da butfootballclub.fr, che riporta di come il club francese sia sulle tracce di Chancel Mbemba. Il difensore del Porto interessa molto ad Aulas, che sta pensando di sostituire Denayer con il ventisettenne congolese. I contatti con l’entourage del giocatore sono continui e i primi incontri risalgono alla scorsa estate. L’interessamento allontana, così, il rinnovo del centrale belga che potrebbe lasciare il club in estate.