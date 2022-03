Calciomercato Roma, a poche ore dalla sfida alla Lazio arriva un nuovo scenario in vista della sessione estiva. Il Liverpool ha bruciato tutti.

La Roma è attesa dal derby della capitale, questo pomeriggio la sfida alla Lazio di Maurizio Sarri. Gara attesa da tutti i tifosi, giallorossi che distano appena un punto dagli acerrimi rivali biancocelesti. In attesa del big match dell’Olimpico c’è un importante aggiornamento per quel che riguarda la prossima sessione di calciomercato.

Giorno di derby della capitale, alle ore 18 in programma la gara tra Roma e Lazio. Sfida cruciale per le sorti della Roma, reduce dalla faticosa qualificazioni ai quarti della Conference League. Giallorossi che inseguono i biancocelesti ad un punto in Serie A, Josè Mourinho ha un occasione d’oro per rilanciare ambizioni ed entusiasmo in casa Roma. La stagione sta entrando nella parte finale ed è il momento di tratte un bilancio anche in vista della prossima sessione di calciomercato. In tal senso dalla Spagna sono sicuri, il Liverpool fa sul serio in vista della finestra di trattative estive. I Reds sono pronti a pagare la clausola per liberare l’attaccante a giugno.

Calciomercato Roma, blitz del Liverpool | Paga la clausola

Secondo quanto raccolto dal sito spagnolo Elgoldigital.com, il Liverpool sta preparando l’affondo decisivo per bruciare l’ampia concorrenza. Oggetto dei desideri di tanti top club europei è l’attaccante Alexander Isak, attaccante svedese in forza alla Real Sociedad. Nome che circolò in ottica romanista già lo scorso anno, prima che i giallorossi virarono con decisione su Tammy Abraham. Scenario che sembrava riproporsi in vista della prossima sessione di trattative, come vi avevamo raccontato diversi giorni fa. Ora, quella che sembrava un’ipotesi remota sembra concretizzarsi in casa Liverpool, ovvero il pagamento di una clausola davvero importante. L’attaccante svedese, che a settembre compirà 23 anni, ha una clausola di 90 milioni che lo lega al club spagnolo. Klopp lo avrebbe messo nel mirino, con i Reds pronti a presentare una prima offerta da 70 milioni al club spagnolo. La sensazione è quella di un tira e molla a suon di milioni, ma con le tante settimane che ci separano dall’apertura ufficiale del mercato la posizione del Liverpool è quella di una pole position assoluta, futuro in Premier sempre più vicino per Isak.