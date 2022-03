Nuovo scenario in vista del derby tra Roma e Lazio, in programma oggi pomeriggio alle ore 18. Nodo Zaniolo tra i giallorossi, ecco la scelta di Mou.

Oggi è il giorno dell’atteso derby della capitale, allo stadio Olimpico si affronteranno Roma e Lazio per la trentesima giornata di Serie A. La posta in palio è alta, giallorossi a caccia di rivincita dopo il 3-2 con cui la squadra di Sarri si è imposta nel girone d’andata. Dubbi di formazione permangono mentre ci avviciniamo all’attesa sfida, anche l’impiego di Nicolò Zaniolo sembra essere in discussione.

Giornata del derby tra Roma e Lazio, appuntamento fondamentale per i tifosi. Non è mai una partita come le altre, gara dal sapore elettrizzante ed occasione per Josè Mourinho di rilanciare entusiasmo ed aspirazioni in vista della volata finale della stagione. Giallorossi reduci dalla conquista dei quarti di finale della Conference League, dopo una gara sottotono che li aveva visti andare sotto contro il Vitesse. La modesta formazione olandese è riuscita ad imporre i propri ritmi per lunga parte della gara, prima di arrendersi alla sentenza Abraham, ancora una volta spietato nei minuti finali di gara. Chi ha gioito solo dalla panchina è stato Nicolò Zaniolo, sostituito tra parecchi fischi nell’ultima gara interna. Il derby potrebbe essere la gara perfetta per il rilancio, ma Mourinho sembra intenzionato a mescolare le carte in vista della sfida.

Roma-Lazio, Zaniolo in discussione | La decisione di Mourinho

A poche ore dal derby appare un nuovo scenario nell’undici anti Lazio scelto da Josè Mourinho. Secondo quanto riportato dall’edizione romana de Il Corriere dello Sport, il tecnico portoghese potrà contare sull’utilizzo del capitano, Lorenzo Pellegrini. C’era molta apprensione riguardo alle condizioni del numero 7, fermato dalla febbre dopo la sfida contro il Vitesse. Capitano giallorosso che ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, allarme rientrato. Sempre secondo il quotidiano sportivo a rischiare il posto dal primo minuto sarebbe invece Nicolò Zaniolo, il piano di Mourinho potrebbe essere quello di lanciarlo a gara in corso per tentare di spaccare la partita con i suoi affondi e la sua esplosività, in questo caso al posto del numero 22 potrebbe essere schierato Sergio Oliveira. Il portoghese rimane tallonato anche da Jordan Veretout, mentre a sinistra rimane aperto il ballottaggio tra Zalewski ed El Shaarawy.