Voti Roma-Lazio, Abraham un gigante | Capolavoro Mourinho

Ecco i nostri voti per Roma-Lazio, il derby concluso da poco allo Stadio Olimpico dove gli uomini di Mourinho hanno affrontato Immobile e compagni

Si è da poco concluso Roma-Lazio. Allo Stadio Olimpico è andato in scena il derby della Capitale finito 3-0 per i giallorossi. La partita era molto importante per diversi motivi. In primis la gara ha da sempre un valore importante per i tifosi giallorossi essendo la stracittadina. Vista la gara del girone di andata, poi, c’era una sconfitta da vendicare per Abraham e compagni. Roma-Lazio era importante anche per la classifica. Alla vigilia, infatti, i biancocelesti erano quinti a 49 punti, uno in più dei giallorossi.

L’atmosfera del derby si è respirata con grande intensità già dal giorno prima della partita. Ieri hanno scaldato l’ambiente i due allenatori con le rispettive conferenze stampa che sono andate in scena allo stesso orario per decisione dei due club. José Mourinho ha calmato le acque mostrando tutta la sua calma nell’affrontare il derby, il novantottesimo della sua carriera. Nonostante questo, però, lo Special One ha sottolineato come la gara sia importante per lui ed essendo una stracittadina ha qualcosa in più rispetto alle altre gare.

Voti Roma-Lazio, Abraham che doppietta! | Punizione spettacolare di Pellegrini

L’atmosfera del derby oggi non si respira solamente per le strade dell’Urbe. L’apice dell’emozione per Roma-Lazio si toccherà grazie alle due tifoserie che, schierate nelle rispettive curve, daranno spettacolo con le loro scenografie. La Curva Sud giallorossa ha preparato una coreografia molto interessante per il match che è finito 3-0 per la Roma. Grande prestazione di Abraham che ha segnato una doppietta nel primo tempo, la più veloce nel derby. I due gol hanno permesso all’attaccante inglese di entrare nella storia della stracittadina avendo segnato anche la rete più veloce. Lorenzo Pellegrini, poi, ha segnato in grande stile il 3-0 della partita. Su calcio di punizione da 30 metri, il numero 7 della Roma ha sorpreso Strakosha infilando il pallone proprio sotto all’incrocio. Ecco i nostri voti dei giallorossi per Roma-Lazio:

Roma (3-4-2-1): Patricio 6.5; Mancini 6.5, Smalling 7, Ibanez 6.5; Karsdorp 7, Oliveira 6.5 (36’st Veretout s.v.), Cristante 6.5, Zalewski 6.5 (29’st Vina); Pellegrini 7.5 (41’st Bove s.v.), Mkhitaryan 7; Abraham 8. All. Mourinho 7