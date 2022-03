Calciomercato Roma, osservatori alla partita | Il Bayern fa sul serio

Il club bavarese ha deciso di premere sull’acceleratore facendo visionare dai suoi scout uno degli obiettivi della Roma per il calciomercato

Settimana nuova, ma vecchi lavori. La Roma non ha ancora finito di festeggiare per la vittoria nel derby, che il lunedì porta con sé l’inizio della nuova settimana e il ritorno a faticare. Nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro la Lazio, maturata grazie ad una grande prestazione di squadra. Sopra a tutti, però, ha spiccato inevitabilmente Tammy Abraham che ha siglato la doppietta. I due gol dell’attaccante inglese sono stati i più veloci nella storia del derby, con il numero 9 che è entrato, così, nella storia giallorossa.

Il 3-0, poi, è arrivato da una grande punizione di Pellegrini che non ha lasciato scampo a Strakosha. Un gesto tecnico da applausi che ha dimostrato le qualità del ragazzo che gioca con il numero 7 sulla schiena. Per alcuni a Trigoria, la gioia della vittoria è durata poco perché l’arrivo della nuova settimana ha portato nuovo lavoro. Tiago Pinto, infatti, non ha potuto festeggiare troppo a lungo visto che il calciomercato lo ha riportato sulla sua scrivania a studiare. Primo tra tutti ad essere esaminato, potrebbe essere stato l’assist dell’Arsenal che libererebbe un grande obiettivo.

Calciomercato Roma, gli occhi del Bayern su Mazraoui: scout presenti ad Ajax-Benfica

La seconda notizia arrivata sulla scrivania di Tiago Pinto potrebbe essere con tutta probabilità quella riportata da Christian Falk, della Bild. Il giornalista tedesco ha confermato come gli osservatori del Bayern Monaco fossero alla Johan Cruijff Arena per visionare Ajax-Benfica. In particolare, nel mirino dei bavaresi era Noussair Mazraoui, terzino destro dei Lanceri. Il marocchino è un obiettivo di calciomercato della Roma, ma sulle sue tracce ci sono anche Barcellona e Bayern. I tedeschi, poi, stanno facendo passi avanti per portarlo in baviera, mandando gli osservatori per studiarlo più da vicino.