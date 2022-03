Calciomercato Roma, affare sbloccato | Via libera per Pinto

Il general manager della Roma può tentare l’affondo su uno degli obiettivi di calciomercato per la rivoluzione della prossima stagione

Luce verde per Tiago Pinto. Il general manager dell’area sportiva della Roma può finalmente tentare l’assalto ad uno degli obiettivi di calciomercato. Alla fine della stagione mancano solamente otto partite. Non sono molte, quindi, le settimane che separano Pinto dall’inizio del calciomercato. Con esso non comincia solo l’estate, ma anche la rivoluzione che i Friedkin hanno in programma per il futuro della Roma. Questa passerà inevitabilmente per il calciomercato, con alcuni giocatori che lasceranno Trigoria.

In cima alla lista della spesa c’è sicuramente un centrocampista dai piedi buoni che sappia gestire il gioco in mezzo al campo. Un regista, quindi, per gli schemi tattici di Mourinho. È dall’inizio della stagione che l’allenatore portoghese chiede al Pinto qualcuno che sappia scegliere i ritmi. Dal mercato di gennaio è arrivato Sergio Oliveira che, però, per stessa ammissione di José, non è un regista. Nelle ultime partite, questo ruolo è stato svolto molto bene da Henrikh Mkhitaryan che di ruolo fa il trequartista. L’unico che sembra in grado di superare la pressione avversaria con lanci lunghi, poi, è Bryan Cristante. Il numero 4 giallorosso, però, sbaglia molti passaggi a partita, anche se è uno dei pochi in rosa che li tenta.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa su Philipps: porte aperte per Douglas Luiz

Dopo la notizia del Bayern Monaco che è sempre più interessato a Mazraoui, ne sono arrivate di migliori sulla scrivania di Pinto. Come riporta il The Times, l’Aston Villa sta preparando un’offerta di 60 milioni per Kieran Philips. Il centrocampista del Leeds è nel mirino dei Villans che stanno pensando anche di offrirgli uno stipendio di 10 milioni l’anno. In caso l’affare andasse in porto si libererebbe la via che porta a Douglas Luiz. Il mediano brasiliano è uno degli obiettivi di calciomercato della Roma, se non uno dei preferiti da Mourinho. La situazione interessa molto, quindi, allo Special One e a Pinto che si tengono pronti per un assalto a Luiz.