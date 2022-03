Un campione del Mondo per la Roma, l’annuncio è sorprendente

L’allenatore della Roma potrebbe abbracciare il centrocampista per migliorare la linea mediana nel prossimo calciomercato estivo

La Roma potrebbe avere un campione de Mondo in rosa nella prossima stagione. L’annuncio ha fatto esultare José Mourinho a cui non dispiacerebbe affatto avere un calciatore di questo calibro a disposizione. La sua esperienza e la sua qualità, infatti, potrebbero essere solo d’aiuto ai giallorossi con i Firedkin che hanno intenzione di migliorare la rosa. A partire dalla prossima estate, infatti, il presidente Dan ha deciso di dare vita a una vera e propria rivoluzione che passa per il calciomercato.

A partire da giugno è molto probabile aspettarci l’arrivo di un centrocampista dai piedi buoni nella Capitale. Uno potrebbe essere Jorginho, ex regista del Napoli ora in forza al Chelsea. Nelle ultime ore l’agente dell’italo-brasiliano ha annunciato un possibile ritorno dell’ex Hellas Verona in Serie A e le sue parole hanno colto di sorpresa tutti. Soprattutto Mourinho. Avere a disposizione la visione di gioco e la capacità di scegliere i ritmi di Jorginho è sicuramente ciò che il portoghese sta chiedendo al mercato. Intanto, lo Special One ha dato mandato a Tiago Pinto di migliorare anche l’attacco, con un affare da 30 milioni in Serie A.

Calciomercato Roma, l’agente di Jorginho: “Può giocare alla Roma”

Durante la Palermo Football Conference, in corso questa mattina al Torre Ulisse Club nel capoluogo siciliano, Joao Santos, agente di Jorginho, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. Come riporta Tuttomercatoweb.com, Santos ha parlato del futuro del centrocampista aprendo la porta al trasferimento in Serie A. Tornare in Italia sarebbe un sogno per il mediano dei Blues. Santos, poi, continua sostenendo che Jorginho può giocare in quattro o cinque squadre, ad oggi, e una di queste è la Roma. Una frase che fa sognare ad occhi aperti Mourinho e i tifosi che esploderebbero dalla gioia di avere un giocatore del calibro di Jorginho in giallorosso.