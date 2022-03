Calciomercato Roma, affare da 30 milioni in Serie A: Pinto pronto ad inserirsi nella trattativa, magari mettendo in mezzo qualche giovane

La Roma potrebbe inserirsi nell’affare, soprattutto se dovesse realmente andare via Zaniolo alla fine della stagione. Pinto valuta le mosse da fare, quelle importanti, per tenere alto il livello tecnico della rosa giallorossa, e secondo il sito della Gazzetta dello Sport, il general manager portoghese starebbe pensando al colpo grosso in Serie A: un’operazione da 30 milioni di euro.

Il nome è quello di Raspadori del Sassuolo: contratto in scadenza nel 2024, elemento che è in pianta stabile nel giro della Nazionale, e che potrebbe essere utile a José Mourinho come partner di Abraham. Sempre questa mattina il quotidiano in edicola ha spiegato quali potrebbero essere le mosse per l’attacco, non inserendo però il giovane neroverde. Una fiammata dell’ultim’ora insomma. Con Pinto che spera di riuscire nel colpo grosso.

Calciomercato Roma, anche Pinto su Raspadori

Insomma, c’è anche Tiago Pinto nella corsa per Raspadori. Soprattutto perché i rapporti con il Sassuolo sono ottimi da diverso tempo visti i molteplici affari che sono stati portati a termine nel corso degli ultimi anni. Magari la dirigenza giallorossa potrebbe inserire nella trattativa qualche giovane che si sta mettendo in luce a Trigoria con la squadra allenata da De Rossi. E questo potrebbe senza dubbio far abbassare le pretese economiche di Carnevali.

Un’operazione questa della quale ve ne avevamo parlato un po’ di tempo fa, rimarcando il fatto che tra la Roma e il Sassuolo c’è feeling per quanto riguarda il mercato. Raspadori quindi è entrato anche nel mirino della società giallorossa. Che, come spiegato prima, sarebbe entrata anche in corsa per Dybala.