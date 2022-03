Calciomercato Roma, bocciato da Sarri e Mourinho se lo gode

Il talento della Roma era stato bocciato dall’attuale allenatore della Lazio in un calciomercato, ma si è vendicato nel derby

Da una parte scartato, dall’altra coccolato. In queste giornate, il gioiellino della Roma sta brillando più che mai grazie alle grandi prestazioni effettuate. L’ultima in ordine cronologico è sicuramente quella nel derby, dove è stato uno dei migliori in campo. E proprio nello scontro con la Lazio si è tolto un sassolino dalla scarpa, mandando di traverso il fumo della sigaretta a Maurizio Sarri. Questo, infatti, è il protagonista di una vicenda di calciomercato con il talento della Roma, che è stato bocciato.

Dall’altra parte, invece José Mourinho se lo coccola e se lo abbraccia, visti i grandi numeri che sta avendo in questa stagione. È grazie a lui se la Roma viaggia sesta in classifica, a pari punti con l’Atalanta, ed è ai quarti di Conference League contro il Bodo/Glimt. Lo Special One, poi, ha sempre avuto buone parole per lui, considerandolo sempre inamovibile e al centro del suo progetto. Questo è stato affidato al portoghese dai Friedkin, che hanno deciso di dare vita a una rivoluzione in estate. Per questo, Tiago Pinto sta studiando il calciomercato, con la Roma pronta a offrire 30 milioni in Serie A.

Calciomercato Roma, Sarri scartò Abraham ai tempi del Chelsea

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, Tammy Abraham è stato scartato da Maurizio Sarri ai tempi del Chelsea. Molti assistenti hanno consigliato all’allenatore della Lazio di far tornare l’attaccante inglese in prima squadra. Ai tempi, infatti, il numero 9 giallorosso è stato in prestito all’Aston Villa, dove ha segnato ben 26 gol in 40 partite. Dopo tutte queste voci, Sarri ha deciso bene di mandare uno dei suoi osservatori più fidati a visionare l’attaccante inglese che viene scartato. Sono passate circa 3 stagioni da quella 2018-2019 e finalmente Abraham ha avuto la sua vendetta. Tammy, infatti, ha segnato una doppietta fenomenale nel derby, giocando una delle migliori prestazioni in campionato.