Calciomercato Roma, Mou vuole di più: via libera alla cessione

Il calciatore potrebbe lasciare la Roma nella prossima finestra di calciomercato dopo la bocciatura da parte del tecnico e da alcuni tifosi

Dopo alcuni mesi difficili è arrivata la decisione finale. Nella prossima finestra di calciomercato, è molto probabile che la Roma si privi del calciatore che è arrivato tra grandi aspettative. Già da questa stagione, però, le sue prestazioni non hanno mai convinto José Mourinho, che lo ha fatto scendere nelle gerarchie. Una scelta che trova appoggio anche in una parte di tifoseria che non ha mai apprezzato a pieno le sue qualità, visto anche le aspettative deluse dopo il suo arrivo.

L’avventura di Bryan Cristante alla Roma non è stata delle migliori nonostante il costante impegno. Il ragazzo originario di San Vito al Tagliamento, è stato acquistato dall’Atalanta nel 2018 con grandi aspettative. Con la Dea, infatti, il numero 4 giallorosso ha mostrato grandi qualità, segnando 9 gol nell’ultimo anno con i bergamaschi. La sua abilità nei passaggi e nella visione di gioco, poi, ha fatto sì che la Roma decidesse di acquistarlo. Anche con la rosa di Mourinho, ha dimostrato di essere uno dei pochi che cerca i lanci lunghi, come successo anche nel derby, dove ha più volte innescato Karsdorp e gli attaccanti. Intanto, Pinto sta cercando sostituti in Serie A per migliorare il centrocampo.

Calciomercato Roma, Cristante in vendita: l’agente può cercare un nuovo club

Alcuni errori, però, hanno minato la fiducia verso Bryan che è considerato un primo ricambio per il centrocampo da José Mourinho. La sua presenza in rosa, poi, non era così sicura e in questi giorni è arrivata la decisione finale. Secondo quanto riporta Il Tempo, infatti, la società ha dato mandato all’agente del giocatore, Giuseppe Riso, di cercare una nuova squadra per il suo assistito. È molto probabile, quindi, che Cristante lasci la Roma nella prossima finestra di calciomercato. La Roma dovrebbe aver fissato il prezzo del cartellino sui 17 milioni di euro per il numero 4 giallorosso, il cui contratto scade nel 2024.

Non è bastata l’investitura di Daniele De Rossi per entrare nel cuore dei tifosi e al centro del progetto giallorosso. Nella conferenza di addio, l’ex numero 16 ha elogiato Cristante: “Ne voglio cento come lui. Anche se non è di Roma ci mette l’anima, da romanista“.