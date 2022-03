Calciomercato Roma, Pinto scatenato: 20 milioni per il colpo in mediana

Il general manager dell’area sportiva della Roma ha deciso di andare fino in fondo per portare nella Capitale l’obiettivo di calciomercato

Svelato il motivo del volo di Tiago Pinto a Parigi. Il general manager dell’area sportiva della Roma sta trattando uno degli obiettivi di calciomercato. Il portoghese, infatti, ha intenzione di migliorare la linea mediana con il talento della Ligue 1. Per questo motivo, è volato in Francia, per cercare di portare a Trigoria quello che sarebbe il primo rinforzo estivo. A partire da luglio, mese in cui apre il mercato, i Friedkin vogliono attuare una rivoluzione della rosa, portando nella Capitale giocatori ottimali.

La prima caratteristica che i giocatori devono avere è essere compatibili con le idee tattiche di Mourinho. Lo Special One, infatti, in questi mesi sta chiedendo al mercato qualcuno per migliorare la linea mediana. Per questo motivo Tiago Pinto si sta muovendo per portare all’ombra del Colosseo Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è da tempo nel mirino del gm giallorosso che potrebbe portarlo a Roma in estate. Già a gennaio ci sono stati tentativi per migliorare la linea mediana. Durante il calciomercato invernale, infatti, è arrivato dal Porto Sergio Oliveira. Il ventinovenne ha alzato la qualità della rosa di Mourinho, anche se non nel modo che il tecnico ha sperato e per questo Pinto sta puntando un giocatore della Serie A.

Secondo quanto riporta Il Tempo, il viaggio a Parigi di Pinto è spiegabile proprio con il tentativo per il centrocampista del Lille. L’ex Bayern Monaco, infatti, interessa molto ai giallorossi che lo seguono dalla scorsa estate. Il club francese, però, valuta il centrocampista tra i 15 e i 20 milioni, una cifra che Pinto sta studiando. L’affare tra la Roma e il Lille potrebbe essere favorito dai rapporti tra i Friedkin e il patron della squadra del nord della Francia.