Missione Roma a Parigi, svelato il colpo da 20 milioni

In questi giorni Pinto è stato nella capitale francese per trattare l’obiettivo della Roma per la prossima finestra estiva di calciomercato

Il viaggio di Tiago Pinto a Parigi non è più un mistero. Il general manager della Roma in questi giorni è stato nella capitale francese, ma il motivo del viaggio è stato a lungo sconosciuto. Fino ad adesso, però. Sembra, infatti, che l’ex ds del Benfica sia andato all’ombra della Torre Eiffel per trattare uno degli obiettivi della Roma per il prossimo calciomercato. A partire da giugno c’è una rivoluzione della rosa da attuare e per farlo, Tiago si sta già muovendo per sondare diversi terreni.

Uno dei più importanti su cui il general manager dovrà mettere mano è l’attacco. Sul banco degli imputanti sicuramente non c’è Tammy Abraham che ah già raggiunto quota 23 reti co la Roma. Ad essere in discussione ci sono le sue alternative. Eldor Shomurodov, infatti, non ha mai convinto né José Mourinho, né i tifosi con le sue prestazioni. L’attaccante uzbeko, infatti, è stato impiegato veramente poco dallo Special One, che potrebbe privarsene in estate. Poi l’altra alternativa si chiama Felix Afena-Gyan. Il giovane attaccante numero 64 non ha l’esperienza giusta per essere la prima riserva dell’attaccante inglese e per questo va trovato qualcuno in grado di farlo. L’intervento sul reparto offensivo, poi, è richiesto visti i continui assalti della Juve a Zaniolo.

Calciomercato Roma, Pinto prepara 20 milioni per Ekitike del Reims

Il viaggio a Parigi è servito a Tiago Pinto per ottenere informazioni sull’ultimo giocatore finito nel mirino della Roma. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, i giallorossi hanno messo gli occhi su Hugo Ekitike, attaccante del Reims di 19 anni. Il club, che galleggia a metà del campionato francese, chiede circa 20 milioni per la punta che sa giocare anche alle spalle di un centravanti. Alto 190 centimetri, dotato di fisico, capacità di calciare con entrambi i piedi e buona visione di gioco, in Ligue 1 ha segnato 10 reti in 24 partite stagionali. I numeri sono buoni per un ragazzo della sua età che ah ancora tutta la carriera davanti.

Per questo Pinto si è interessato al giocatore e ha chiesto informazioni all’entourage, così come hanno fatto molti club. Su Ekitike, infatti, ci sono molti club della Premier League, in particolare West Ham e Newcastle, che hanno ricevuto un rifiuto. Hugo ha attirato l’attenzione anche di big club francesi e spagnoli. Infine, non bisogna dimenticarsi del Milan, che ha inserito nella lista della spesa il giocatore.