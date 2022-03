Calciomercato Roma, sfida all’Inter su richiesta di Mourinho

Si accendono i riflettori sul calciomercato estivo in casa Roma. C’è anche la concorrenza dell’Inter per la richiesta di Josè Mourinho.

La sosta stagionale, causa impegni delle Nazionali, è il momento perfetto per ragionare sulla prossima campagna acquisti in casa Roma e non solo. Il calciomercato estivo si avvicina, con scenari che continuano a cambiare giorno dopo giorno. In tal senso c’è da registrare la concorrenza interna in Serie A per il colpo estivo dal campionato inglese.

Importante aggiornamento sul fronte calciomercato estivo in casa Roma. Giallorossi che sono arrivati alla sosta Nazionali con grande slancio, ancora fissate negli occhi dei tifosi diverse diapositive del derby trionfato contro la Lazio. Vittoria tanto schiacciante quanto preziosa per la truppa di Josè Mourinho, attardata nella corsa al quarto posto ma la stagione potrebbe riservare ancora soddisfazioni. In attesa di tornare in campo, esattamente a Genova contro la Sampdoria il 3 aprile, si accendono i riflettori sulla sessione estiva di calciomercato. Tiago Pinto nei giorni scorsi è volato in missione a Parigi in tal senso ed arriva un nuovo scenario in Serie A.