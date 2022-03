Calciomercato Roma, addio a fine stagione: Pinto ha deciso

Calciomercato Roma, è arrivata la decisione relativa al suo futuro. Ecco cosa accadrà in estate.

In giornata sono arrivati plurimi aggiornamenti circa quelle che saranno le prossime mosse di Pinto e colleghi in vista della prossima campagna acquisti estiva. Alla fine di questa stagione, anche in base a quello che sarà stato il cammino italiano ed europeo, in quel di Trigoria bisognerà agire con intelligenza e altrettanto tempismo per evitare scenari simili a quelli dello scorso anno.

Il primo mercato di Pinto per Mou fu infatti contraddistinto da un celere lavoro in uscita all’inizio, cui non corrispose la stessa celerità sul fronte dei nuovi approdi, soprattutto quando la dirigenza giallorossa è stata chiamata a regalare allo Special One un nuovo elemento in mediana che assecondasse le visioni del mister, apportando quelle caratteristiche che, a detta dello stesso, nemmeno la riparazione invernale di Sergio Oliveira è riuscita a garantire.

Calciomercato Roma, la decisione sul futuro di Maitland-Niles: le ultime dall’Inghilterra

In attesa di aggiornamenti su questo fronte, memori anche di quanto raccontatovi circa la possibilità di assistere ad una duplice uscita proprio a centrocampo e in attesa di un’ufficialità che sembra ormai vicinissima, riportiamo le ultime notizie relative a Maitland-Niles. Arrivato pochi giorni prima del su citato portoghese, il laterale scuola Arsenal aveva convinto Mou per eclettismo e qualità ed era stato individuato da Pinto soprattutto per la comoda formula che ha permesso il suo approdo.

Il prestito secco scadrà il prossimo giugno, esattamente un anno prima del termine del legame contrattuale tra Maitland-Niles e i Gunners. Stando a quanto riferito dal Daily Mail, la Roma non ne prolungherà il prestito e il 15 farà quindi presto rientro alla base. Alla società anglosassone, che lo scorso anno ha rifiutato 10 milioni dall’Everton per il suo acquisto, quindi la ricerca di una soluzione felice per entrambe le parti in causa. Starà al contempo alla Roma, poi, trovare una soluzione per garantire forze fresche e felice alternanza sulla corsia difensiva destra.