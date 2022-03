Calciomercato Roma, l’Inter lo prende a zero

Calciomercato Roma, nuovo scenario in Serie A, la potrebbe spuntare l’Inter in vista del colpo a parametro zero. Tutti i dettagli.

Giornate di sosta Nazionali in casa giallorossa, periodo ideale per iniziare a ragionare sulla prossima sessione di calciomercato. In Serie A fervono le trattative, con tanti intrecci tra top club. L’Inter sta tentando l’affondo finale, il colpo a parametro zero potrebbe esser messo a segno da Beppe Marotta.

La pausa Nazionali, oltre a permettere di ricaricare le pile ai calciatori non convocati, è l’antipasto perfetto della prossima sessione di calciomercato estivo. Gli scenari cambiano in continuazione, con diversi intrecci in Serie A all’orizzonte. La Roma è arrivata alla pausa stagionale nel migliore dei modi, schiantata per tre reti a zero la Lazio di Maurizio Sarri. Ancora sette giorni separano i tifosi giallorossi dalla prossima gara in campionato, domenica 3 aprile in casa della Sampdoria. In attesa della volata finale della stagione arriva un nuovo scenario che vede l’Inter in pole position per il colpaccio a parametro zero.

Calciomercato Roma, l’Inter lo prende a parametro zero

Sono giornate decisive per il futuro dei vari calciatori in scadenza contrattuale. Gli equilibri delle trattive vivono scossoni e ribaltoni continui, ora in testa sembra essere balzata l’Inter con Beppe Marotta pronto a rompere gli indugi. L’oggetto del desiderio è il giovane centrocampista del Marsiglia, il classe ’99 Boubacar Kamara. A lungo accostato anche alla Roma, soprattutto nell’ultima finestra di mercato invernale. Ma tante squadre sono sulle sue tracce, compresi diversi top club europei come l’Atletico Madrid di Simeone. Il suo futuro, dopo aver rifiutato il prolungamento contrattuale col club francese, potrebbe essere in Serie A. Secondo quanto rilanciato in queste ore dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro si è iscritto con decisione alla corsa al mediano. Beppe Marotta prova a beffare la concorrenza agguerrita per il centrocampista difensivo, mentre alla finestra rimangono vive diverse opzioni per il suo futuro. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda, l’impressione è che la volontà del giovane centrocampista sarà decisiva per scrivere il suo futuro lontano da Marsiglia.