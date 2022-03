Calciomercato Roma, derby spagnolo per l’addio a sorpresa

Si è scatenato un testa a testa per la stella della Roma che potrebbe lasciare la Capitale nella prossima finestra di calciomercato

Dalla spagna arrivano voci di un duello per un talento giallorosso. José Mourinho deve stare attento se non vuole perdere uno dei talenti più importanti della sua rosa. Anche se la società ha intenzione di fare cassa per dare vita alla rivoluzione a giugno, ci sono alcuni giocatori che sono praticamente intoccabili. Non sono molti, perché, come ha detto Tiago Pinto nella conferenza stampa post mercato invernale, nessuno può dare la sicurezza della permanenza dei giocatori.

Nel mondo calcistico di oggi, infatti, sono molte le variabili che intercorrono in un trasferimento. La più importante è sicuramente la cifra spesa. Come nel caso Zaniolo, se dovesse arrivare un’offerta importante per il numero 22, è molto probabile che i Friekdin si mettano al tavolo con Mourinho e Pinto per discutere la questione. Gli infortuni, poi, giocano un brutto scherzo e sono sempre un incognita. È impossibile prevedere come un giocatore torni dopo un periodo di stop e questo porta a fare delle valutazioni. Come stanno facendo alcuni club con Spinazzola. La Roma sta solo aspettando il ritorno del difensore, mente nel suo reparto c’è un ballottaggio che porterà a una cessione inevitabile.

Calciomercato Roma, Real e Atletico Madrid su Spinazzola

Nonostante non giochi più a causa dell’infortunio rimediato in Nazionale, Leonardo Spinazzola continua ad avere grandi estimatori. Gli ultimi della lista arrivano direttamente dalla Spagna e non sono tifosi, ma dirigenti delle migliori squadre della Liga. Secondo quanto riporta todofichajes.com, infatti, il Real e l’Atletico Madrid hanno messo nel mirino l’esterno sinistro giallorosso. I Blancos vogliono trovare un’alternativa a Ferland Mendy e oltre a Fran Garcia, c’è il nome di Spinazzola. I Colchoneros, invece, devono vendere e sulla lista dei partenti ci sono sia Renan Lodi che Mario Hermoso. In caso uno dei due dovesse partire, l’Atletico potrebbe puntare forte su Spinazzola per la fascia sinistra. Gli affari con le due big spagnole, però, saranno possibili solo se l’ex Juventus riuscisse a tornare agli stessi livelli mostrati all’Europeo.