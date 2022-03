Calciomercato Roma, offerta da capogiro per il colpo a zero

La proposta arrivata sulla scrivania può cambiare i piani del calciomercato della Roma, che vuole migliorarsi a partire da giugno

Sulla scrivania è arrivata una proposta in grado di cambiare i piani del calciomercato della Roma. Tiago Pinto sta studiando da mesi per individuare i profili migliori che il mercato europeo e mondiale propone. Ciò che non ha considerato, però, è la concorrenza di altri big club che sono disposti a raggiungere cifre da capogiro per acquistare i giocatori. Se questi, poi, sono in scadenza di contratto allora la strada è ancora più facile e le offerte faraoniche piovono da ogni dove.

A giugno ci sono diversi giocatori che si liberano dai loro contratti. Mai come quest’anno il mercato dei parametri zero è stato così ricco di grandi talenti che possono essere presi a un prezzo irrisorio. Diversi profili sono finiti anche sul taccuino di Pinto, che ha intenzione di regalarli a Mourinho per dare vita alla rivoluzione. Lo Special One in questi mesi ha avuto modo di studiare quali siano i reparti che hanno più bisogno di essere migliorati. E i risultati delle sue analisi si sono trasformati in richieste da presentare nell’ufficio del general manager della Roma. Innanzi tutto, la prima è per un centrocampista che potrebbe arrivare grazie al via libera del Barcellona.

Calciomercato Roma, il Bayern scavalca il Barcellona e offre 10 milioni a Mazraoui

Nella lista dei profili più interessanti secondo Tiago e José c’è Noussair Mazraoui, terzino destro dell’Ajax. Il marocchino è finito da tempo nel mirino del Barcellona che è pronto ad acquistarlo. Come riporta Mundo Deportivo, quotidiano sportivo spagnolo, i blaugrana sono stati sorpassati nella trattativa dal Bayern Monaco. I tedeschi hanno offerto un contratto da 10 milioni l’anno all’esterno difensivo dei Lanceri. Una super offerta che taglia fuori la Roma dalla corsa a Mazraoui, finito nel mirino di Mou per blindare la fascia destra.

Nonostante la grande crescita con Fonseca, quest’anno Rick Karsdorp non ha entusiasmato, mettendo a segno solamente 2 assist. Numeri di molto più bassi rispetto a quelli della scorsa stagione, in cui l’ex Shakthar ha guidato la Roma. L’olandese, infatti, nella stagione 2020-2021 ha segnato un gol e messo a segno 6 assist, non molti ma pur sempre un bottino di tutto rispetto per un terzino.