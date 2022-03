Calciomercato Roma, nuovo scenario all’orizzonte in vista della sessione estiva. Quando tutto sembrava deciso è arrivato il rifiuto improvviso.

Riflettori puntati sul calciomercato estivo in tutta Europa. A maggior ragione durante l’ultima pausa stagionale, quella dedicata alla sosta nazionali. C’è un nuovo scenario da registrare in vista della tornata di trattative estive, tutti gli indizi lasciavano pensare ad un accordo imminente. Ora filtra pessimismo, è arrivato all’improvviso il rifiuto categorico.

La Roma è attesa dal rientro in campo a Genova, domenica 3 aprile. Giallorossi in cerca di continuità dopo la prestazione mostruosa offerta nel derby. Prima della gara, che vedrà Pellegrini e compagni ospiti della Sampdoria di Giampaolo, si anticipano nuovi scenari in vista della sessione estiva di calciomercato. La stagione riserverà ancora tante gare interessanti per i giallorossi, attualmente quinti in Serie A ed in corsa nei quarti di finale della Conference League. In attesa dell’ultimo scampolo stagionale le attenzioni della cronaca si spostano sulla prossima sessione di trattative in casa Roma, il calciomercato estivo potrà riservare una nuova rivoluzione d’organico nel quartier generale giallorosso.

Calciomercato Roma, rifiuto improvviso e niente accordo: nuovo scenario

Tutti i ruoli potrebbero conoscere un repentino cambio d’interpreti, compreso il centrocampo. In tal senso c’è una pista che sembrava completamente chiusa fino a pochi giorni fa, ma ora arriva un nuovo ribaltone. Occhi puntati sulla Bundesliga, dove in casa Bayern Monaco si studia il futuro del centrocampista spagnolo, Marc Roca. Il calciatore ha trovato pochissimo spazio in maglia Bayern finora, raccogliendo la miseria di 9 presenze stagionali. Bavaresi che non si opporrebbero di certo alla sua cessione, tutto sembrava scritto verso il ritorno in patria, destinazione Real Betis. Club iberico che continua ad essere interessato al 26enne, ma c’è una brusca frenata nella trattativa da riportare. Come raccontato su Twitter dal giornalista tedesco Plettemberg, la volontà del calciatore spagnolo sarà determinante nelle future trattative. Il centrocampista non ha intenzione di accettare offerte in prestito, lascerebbe la Bundesliga solo per un trasferimento definitivo. Interesse del Betis confermato, ma nessun contatto diretto ne accordo in vista. Allo stato attuale il futuro di Marc Roca resta ancora tutto da decifrare.