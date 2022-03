Calciomercato Roma, dietrofront e via libera per il colpo gratis

Un obiettivo della Roma è stato scaricato da una delle concorrenti che concede così la luce verde per l’acquisto nel prossimo calciomercato

Semaforo verde per l’approdo a zero nella prossima finestra di calciomercato. La Roma ha messo nel mirino diversi giocatori per migliorare la propria rosa in estate. Dai primi di luglio comincia il mercato estivo e Tiago Pinto avrà un gran lavoro da svolgere, soprattutto per la sua importanza. Sulla scrivania del gm portoghese è facile aspettarsi una miriade di fogli e di report su giocatori che rappresentano obiettivi di mercato.

Molto probabile, poi aspettarsi che alcuni di essi vengano dalla Bundesliga. Secondo quanto riporta Transfermarkt sono ben 74 i giocatori che si liberano a zero nel campionato tedesco. Qualcuno di questi interesserà anche alla Roma. Uno dei primi ad aver attirato l’attenzione di Pinto è Florian Grillitsch, centrocampista austriaco dell’Hoffenheim. In uscita dal Borussia Moenchengladbach, poi, c’è Matthias Ginter. Il difensore tedesco di 18 anni fa molta gola a Mourinho che vuole migliorare il reparto arretrato. Sulle sue tracce, però, ci sono diversi big club pronti ad assicurarsi le prestazioni del centrale a parametro zero. Il colpo sarebbe importante per la Roma che è sulle tracce di un attaccante della Bundesliga.

Calciomercato Roma, il Bayern si tira fuori dalla corsa a Ginter

La possibilità di poter prendere Ginter senza dover spendere un euro di cartellini sta stuzzicando diversi grandi club di tutta Europa. Tra questi, anche la Roma sta cercando di capire il modo migliore di portare il centrale nella Capitale prima del calciomercato. Secondo quanto riporta Fichajes.net, poi, l’affare potrebbe essere diventato un po’ più semplice per Pinto visto che il Bayern Monaco si è tirato fuori dalle trattative. I bavaresi hanno deciso di non partecipare dalla corsa al ventottenne, dando il via libera alle concorrenti. Barcellona e Atletico Madrid sembrano in pole position, ma la Roma non ha alcuna intenzione di perdere terreno. La possibilità di giocare in grandi palcoscenici con i due club, però, è un aspetto che sicuramente interessa a Ginter e che penalizza i giallorossi.