Sampdoria-Roma, un titolare out dopo la gara in Nazionale

Un calciatore che solitamente scende tra i soliti undici salterà Sampdoria-Roma a causa di un fastidio rimediato con la selezione

A pochi giorni da Sampdoria-Roma c’è il forfait. Uno dei titolari che solitamente scende in campo potrebbe saltare la trentunesima giornata di Serie A, per cui sono stati già scegli gli arbitri. A causare lo stop è stato un fastidio rimediato dopo l’ultima partita con la Nazionale che ieri ha giocato una gara che non ha portato risultati. In questi giorni ci sono stati diversi romanisti che hanno giocato con gli Azzurri nella corsa alla qualificazione al Mondiale, terminata nel peggiore dei modi.

Zaniolo, Cristante, Mancini e Pellegrini non sono riusciti ad evitare l’eliminazione dagli spareggi per accedere in Qatar. Il primo, poi, è stato lasciato a sorpresa dal ct della Nazionale sugli spalti nella gara più importante contro la Macedonia del Nord. Il numero 22 della Roma ha giocato solo 45 minuti nella vittoria per 3-2 contro la Turchia, una partita inutile vista l’eliminazione precedente. Una passerella non proprio positiva, quindi per i giallorossi, con Cristante che può essere l’unico soddisfatto. È suo, infatti, il gol del momentaneo 1-1 nella gara di ieri sera, vinta grazie alla doppietta di Raspadori che ha calato il tris azzurro.

Sampdoria-Roma, forfait del titolare dopo gli impegni con la Nazionale

La pausa per le nazionali non è stata benevola neanche con i giocatori della Sampdoria. Uno ad aver accusato il colpo è stato Albin Ekdal. L’ex Cagliari non è sceso in campo nella gara degli spareggi per accedere al Mondiale in Qatar 2022. Il centrocampista ha saltato la Polonia-Svezia e potrebbe restare fuori anche per Sampdoria-Roma. Il trentaduenne ha lavorato individualmente già alcuni giorni fa con i gialloblù e potrebbe non esserci per la sfida con i giallorossi. Cambia, così, il centrocampo dei blucerchiati che intanto hanno riaccolto in gruppo Mikkel Damsgaard, out per un infortunio al ginocchio. Il danese, però, non prenderà parte a Sampdoria-Roma visto che ha ancora bisogno di lavorare per tornare a pieno regime.