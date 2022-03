Calciomercato Roma, nuovo scenario in vista della sessione estiva. La bocciatura sembra decisa, spunta la doppia opzione in Bundesliga.

Fai puntati sulla sessione estiva di calciomercato in casa Roma. Giallorossi attesi dal ritorno in campo, domenica pomeriggio in casa della Sampdoria. In attesa della trasferta in terra ligure giunge un nuovo scenario in vista della finestra di trattative che potrebbe rivoluzionare la rosa giallorossa. La bocciatura sembra davvero scontata, spunta la doppia pista in Bundesliga. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle future mosse di Tiago Pinto.

La Roma è pronta a tornare in campo, domenica pomeriggio allo stadio Marassi di Genova. Giallorossi che saranno ospiti della Sampdoria di Marco Giampaolo, blucerchiati a caccia di punti salvezza mentre la squadra di Josè Mourinho cerca continuità dopo la vittoria esaltante nel derby contro la Lazio. Roma pronta allo sprint finale in stagione, la missione del club giallorosso è quella di consolidare il piazzamento europeo in campionato -attualmente Pelelgrini e compagni sono quinti- ed arrivare più in fondo possibile in Conference League. In attesa di ritrovare il manto erboso c’è un nuovo scenario di mercato che fa capolino in quel di Trigoria, Tiago Pinto sta lavorando senza sosta per plasmare la Roma del futuro. Una nuova rivoluzione si attende nella rosa giallorossa, inevitabilmente si passerà anche dal fronte delle cessioni.

Calciomercato Roma, secca bocciatura e doppia pista in Bundesliga

Porte girevoli in quel di Trigoria, in tanti con le valigie in mano. Tra i bocciati e gli esuberi figura anche Eldor Shomurodov, ingaggiato la scorsa estate dal Genoa per una cifra importante -parliamo di 17,5 milioni di euro- ma che al momento è finito decisamente indietro nelle scelte del tecnico della Roma. L’uzbeko è stato scavalcato nelle gerarchie anche da Felix Afena-Gyan, il numero 14 è praticamente diventato la terza scelta offensiva nell’attacco giallorosso. Secondo quanto riportato dal sito ForzaRoma.info ci sono due piste in Bundesliga per l’attaccante uzbeko, parliamo dell’Hoffenheim e del Lipsia. I due club potrebbero fiondarsi sulla punta già questa estate, lo scoglio rimane il prezzo del cartellino. Per evitare una minusvalenza i giallorossi non potranno accettare meno di 15 milioni di euro, Tiago Pinto spera nell’asta in Bundesliga.