Calciomercato Roma, 15 milioni per il ritorno di fiamma

Mourinho vuole avere più garanzie dal reparto arretrato della Roma per la prossima stagione e Pinto prepara l’affare per il calciomercato

Mourinho vuole più sicurezza in fase difensiva. Ma anche più spinta quando si attacca. Insomma, José vuole trovare un profilo adatto da far correre sulle fasce come terzino dato che il loro apporto quest’anno è mancato parecchio. Soprattutto dalla fascia sinistra orfana di Spinazzola. Leonardo, incrociando le dita, dovrebbe tornare presto e poi a pieno regime per la prossima stagione. La sua qualità e i suoi guizzi sono mancati parecchio alla Roma, ma anche all’Italia, con Vina e Maitland-Niles che non sono riusciti a sostituirlo.

Mourinho, però vuole più sicurezza anche sulla fascia destra dove il solo Karsdorp sta tenendo il reparto. L’alternativa all’olandese era presente in rosa, ma è stata ceduta a gennaio. Statunitense ex Dallas, Bryan Reynolds era l’unico esterno destro difensivo oltre all’ex Feyenoord, ma non è mai piaciuto a José. Per questo è stato mandato in prestito per fare minuti in Belgio con il Kortrjik. Vista la penuria sulle fasce, con Zalewski ed El Shaarawy spesso adattati a giocare come quinti di centrocampo, la Roma ha deciso di puntare su un nuovo terzino destro nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Roma, occhi su Kristensen del Salisburgo

Secondo quanto riporta Il Romanista, Pinto ha diversi nomi per blindare la fascia destra, ma ce n’è uno in particolare che ha attirato la sua attenzione. Si tratta di Rasmus Kristensen, terzino danese venticinquenne gioca con il Red Bull Salisburgo dal 2019. Il contratto di Rasmus scade nel 2025 e questo lo rende piuttosto caro, il prezzo del suo cartellino, infatti, si aggira intorno ai 15 milioni. La cifra non è altissima, ma se si pensa che è un difensore tutto sommato è abbastanza onerosa. In questa stagione in Austria ha segnato 7 gol e 4 assist, un bottino interessante che ha attirato l’attenzione di Pinto e Mourinho.