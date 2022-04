Calciomercato Roma, testa a testa con la Juve per il colpo low cost

Pinto pensa anche alla Roma che verrà mettendo nel mirino il giovane talento della Serie A, nuovo obiettivo di calciomercato

Un occhio al presente e l’altro al futuro. Così come i camaleonti possono guardare in direzioni diverse con gli occhi, anche Tiago Pinto ha la vista a due obiettivi differenti. Con una metafora piuttosto banale si possono spiegare le strategie del gm portoghese, che pensa al calciomercato della Roma con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Per farlo, però, non si deve pensare solo ad oggi o al domani, ma anche con un’ottica più lungimirante. Per questo motivo l’ex direttore sportivo del Benfica sta cercando anche dei profili adatti da far crescere alle dipendenze di José Mourinho.

Il portoghese ha sempre avuto un gran feeling con i giovani, basta pensare a quelli portati in prima squadra qui alla Roma. È grazie a lui se i tifosi giallorossi hanno scoperto Felix Afena-Gyan e hanno potuto apprezzare ancora di più il talento di Nicola Zalewski. L’italo-polacco originario di Tivoli è nato come trequartista, ma nelle ultime gare ha dimostrato di avere grande duttilità giocando come esterno a sinistra. Nel derby, poi, ha effettuato una grande partita, annullando totalmente Felipe Anderson.

Calciomercato Roma, Pinto pensa a Bellanova per il futuro

Ci sono tanti giovani che piacciono a Pinto, pronto ad offrire 30 milioni per un talento della Serie A. Secondo Il Romanista, uno che piace è anche Raoul Bellanova, terzino destro del Cagliari che sta giocando bene nell’ultimo spezzone di stagione. L’esterno difensivo classe 2000 è in prestito ai sardi dal Bordeaux, che stanno per incassare poco meno di un milione per il suo riscatto. Convocato anche con la Nazionale Under 21, Raoul è uno dei profili più interessanti del nostro calcio e Mourinho lo vorrebbe a Roma. I primi contatti con il Cagliari ci sono stati a gennaio e si parla di circa 7 milioni per il cartellino del ventiduenne. Sulle sue tracce, però, c’è anche la Juventus che ha intenzione di acquistarlo per il dopo Cuadrado.