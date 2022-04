Calciomercato Roma, doppio affare e colpaccio in Liga

L’allenatore della Roma ha fatto delle richieste a Pinto che si sta attivando per realizzarle entro la prossima finestra di calciomercato

Nell’ufficio di Tiago Pinto si parla spagnolo. Il general manager dell’area sportiva della Roma da tempo ha avviato i contatti con un club spagnolo con cui sta trattando un doppio affare. Uno in entrata e un in uscita. Sì, perché la Roma oltre a doversi rinforzare dal mercato ha bisogno anche di dover vendere per fare cassa. In rosa ci sono tanti giocatori che non sono mai entrati nelle grazie di José e che possono essere ceduti proprio con questo obiettivo.

La lista dei partenti in casa giallorossa è piuttosto lunga, con la solita questione pendente del futuro incerto di Nicolò Zaniolo. La frase post calciomercato invernale della Roma del gm portoghese ha aperto uno scrigno di Pandora, da cui sono saltate fuori tutte destinazioni possibili per il 22 giallorosso. A questa, poi, vanno aggiunti i vari prestiti di questa stagione che torneranno a Trigoria tra tre mesi esatti. Uno che non è riuscito a fare breccia nel cuore di Mourinho è Carles Perez, attaccante spagnolo arrivato dal Barcellona con un bagaglio di buone aspettative. L’ex azulgrana, però, non ha mai convinto e ora è nel mirino di diversi club con Pinto che spera di usarlo per ottenere uno sconto.

Calciomercato Roma, Perez piace al Valencia e la Roma punta Guedes

Lo spagnolo, poi, potrebbe essere usato come ulteriore pedina per ottenere qualche favoritismo dal Valencia. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, la Roma ha un intreccio di affari con gli spagnoli. Al club del pipistrello, infatti, piace Carles Perez, soprattutto nell’ottica in cui Gonçalo Guedes venisse ceduto. Sulle tracce del portoghese di venticinque anni, che ha segnato 13 gol e 5 assist in questa stagione, c’è forte la Roma. Mou vuole rinforzare il parco esterni in vista della prossima stagione e sta pensando all’ex Psg.

Gli affari dovrebbero essere distinti, non ci sarà uno sconto o uno scambio grazie al doppio affare. Va ricordato che Guedes costa circa 40 milioni e ha il contratto in scadenza nel 2024. Il Valencia con lui vuole fare cassa e trovare un sostituto. Per questo ha messo nel mirino Carles Perez, contattato già a gennaio.