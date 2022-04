Calciomercato Roma, Kante rovina i piani di Mourinho

Calciomercato Roma, intrigo in Premier League con Kante protagonista. La stella del Chelsea può rovinare i piani di Josè Mourinho.

Scenario a sorpresa in Premier League, a mettere i bastoni tra le ruote alla Roma può essere la stella del centrocampo del Chelsea. N’Golo Kante complica i piani di calciomercato in entrata di Josè Mourinho, ecco il nuovo intrigo alle porte in vista della sessione estiva di trattative. Cambia lo scenario nel campionato inglese.

La Roma è pronta a tornare in campo, domenica pomeriggio al Marassi di Genova. Giallorossi che vogliono allungare la striscia positiva e sfruttare l’entusiasmo alle stelle dopo il derby dominato. Prima dell’ultima sosta nazionali della stagione i giallorossi hanno sfoderato una prestazione granitica contro la Lazio di Maurizio Sarri. Protagonista indiscusso, ancora una volta, la punta inglese Tammy Abraham. Il numero 9 della Roma ha realizzato una doppietta da applausi, i tifosi giallorossi sono completamente innamorati dell’attaccante ex Chelsea. In attesa di ritrovare il rettangolo da gioco c’è un nuovo scenario che torna a collegare il club londinese con quello giallorosso, occhi puntati sul futuro di N’Golo Kante.

Calciomercato Roma, N’Golo Kante rovina i piani di Mourinho

Si torna a guardare in casa Chelsea in vista del mercato estivo giallorosso, la Premier League è sempre stata punto di riferimento dall’arrivo di Josè Mourinho in poi. Nuovo intreccio col club di Londra, che è proprietario del cartellino di un centrocampista che fa molta gola al tecnico della Roma. Il protagonista è Conor Gallagher, centrocampista inglese classe 2000. Attualmente milita in Premier con la maglia del Crystal Palace e si sta facendo notare ad alti livelli. Centrocampista moderno, box-to-box, finora 25 presenze in Premier League e ben 8 gol messi a referto. Il Chelsea sta vivendo una precaria situazione societaria ed il suo futuro, come quello si quasi tutti i tesserati, continua ad essere un’incognita. A dissipare la nebbia ci prova il sito FootballLondon che ha delineato un nuovo intreccio nel centrocampo Blues. Tanto dipenderà dal futuro di N’Golo Kante, arma letale del centrocampo del Chelsea che potrebbe salutare a fine stagione. Su di lui ci sarebbe un forte interesse del PSG, con Tuchel che avrebbe indicato proprio Gallagher come eventuale sostituto del centrocampista.