Calciomercato Roma, pronti 30 milioni per la gioia di Mourinho

Nessun dubbio per Pinto che è pronto a offrire una cifra importante per blindare la Roma nella prossima finestra estiva di calciomercato

I Friedkin devono mettere mano al portafoglio, ma non per finanziare le casse della Roma. Dan e Ryan dovranno sborsare una cifra importante per ottenere uno degli obiettivi di calciomercato per Mourinho. Lo special One, infatti, vuole migliorare il centrocampo già dalla scorsa estate, ma gli obiettivi poi erano sfumati. Il portoghese ci ha riprovato in inverno, ottenendo solo Sergio Oliveira. Le prestazioni dell’ex Porto hanno convinto José, che però non è ancora soddisfatto della sua linea mediana.

Mou, infatti, vorrebbe aggiungere più fisicità e qualità al centrocampo, magari in un colpo solo. Molto probabile, quindi aspettarsi un investimento importante sullo stile di quello fatto per Abraham. L’attaccante inglese è servito per sostituire Dzeko. Un compito non semplice, che però l’inglese ha saputo svolgere con maestria. Ora la spesa è richiesta per il centrocampo dove, sulla lista di Tiago Pinto per questo reparto, sono segnati diversi giocatori. Uno, in ottica futura è trattato dal giallorosso, ma c’è grande concorrenza in Italia. Inter, Juve e Milan, infatti, vogliono metter ei bastoni tra le ruote al giallorosso, che si è inserito ufficialmente nella corsa.

Calciomercato Roma, pronti 30 milioni per un centrocampista

Il profilo che Pinto vuole acquistare per blindare il centrocampo deve essere di esperienza, quindi un giocatore importante e che abbia mostrato buone qualità. Secondo quanto appreso da Il Romanista, nel mirino dei giallorossi ci sono Renato Sanches, Granit Xhaka e Douglas Luiz. Il primo, portoghese, potrebbe essere il colpo più semplice grazie all’agente, Jorge Mendes, anche se costa 30 milioni. Il centrocampista dell’Arsenal è un obiettivo già dalla scorsa stagione e, nonostante il rinnovo, è pronto a lasciare Londra. Infine, il brasiliano dell’Aston Villa ha deciso di non prolungare il suo contratto in scadenza nel ’23. Piace molto a Pinto, ma costa tra i 25 e i 30 milioni.