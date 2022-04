Calciomercato Roma, addio sempre più vicino ed Inter che torna in pole position. Piano B da 15 milioni, ecco gli ultimi sviluppi in Serie A.

Nuovo scenario in vista della sessione estiva di calciomercato in casa Roma. Nella rosa giallorossa si attende una nuova rivoluzione, in tanti con le valigie in mano pronti a lasciare. Un addio sembra sempre più ad un passo e l’Inter è tornata in pole position. Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi.

Tempo di tornare in campo per la Roma di Josè Mourinho. La sosta nazionali, ultima pausa della stagione, è stata archiviata ora la testa è al campionato ed alla Conference League. Doppia trasferta in vista per i giallorossi, domani pomeriggio al Marassi contro la Sampdoria, giovedì prossimo in terra norvegese contro il Bodo-Glimt. Due trasferte da non sbagliare per i ragazzi, attualmente quinti in classifica in Serie A e con l’ambizione di arrivare in fondo nella Conference League. In attesa delle due gare che misureranno lo stato di forma di Pellegrini e compagni c’è un nuovo scenario di mercato alle porte, l’Inter continua a meditare il colpo da 15 milioni di euro, pronto il piano B per Beppe Marotta.

Calciomercato Roma, piano B da 15 milioni: Inter in agguato

La squadra di Simone Inzaghi sta vagliando le alternative per rafforzare il centrocampo. Mentre si profila una sfida serrata con Roma e Juventus per Davide Frattesi, Marotta studia il piano B. Secondo quanto riportato nelle scorse ore dal quotidiano Tuttosport i nerazzurri sono pronti per tornare all’assalto di Jordan Veretout. Il centrocampista francese, ex Fiorentina, è sempre più vicino all’addio in estate. Di ieri la notizia del cambio procuratore, ennesimo segnale di rottura dopo il mancato rinnovo contrattuale con la società giallorossa. Il centrocampista transalpino è nuovamente finito nelle mire del club nerazzurro, con Marotta pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro per strapparlo a giugno alla Roma. Cifra che darebbe respiro alle casse romaniste, in vista di un nuovo restyling completo nella rosa a disposizione di Josè Mourinho. Classe 1993, alla terza stagione in maglia giallorossa, finora 120 presenze e 22 reti con la Roma per lui.