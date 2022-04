Calciomercato Roma, show di Mourinho: “Non mi piace e sarà venduto”

Al termine della sfida della Roma con la Sampdoria, c’è stata la dichiarazione in diretta che ha chiuso la porta alla cessione nel calciomercato

Questa cessione non s’ha da fare. Non ce ne vorrà Manzoni se la frase che i bravi pronunciano a Don Abbondio viene parafrasata per parlare del calciomercato della Roma. Sì perché questa descrive bene quello che è successo al termine della sfida con la Sampdoria, terminata da poco al Marassi. Contro i blucerchiati, i giallorossi sono riusciti ad uscire vincitori dal terreno di gioco grazie alla rete di Mkhitaryan. L’armeno è riuscito a insaccare il pallone nel primo tempo dopo un’azione corale di circa 20 passaggi.

Al termine della partita ci sono state le interviste di rito. Mkhitaryan e Mourinho si sono prestati alle interviste degli inviati di Dazn. L’armeno ha parlato della gara sottolineando come fosse difficile giocare contro la Sampdoria. Poi, Miki ha parlato anche del suo futuro, dando un importante indizio sul suo rinnovo. Sullo stesso argomento si è espresso anche Mourinho che ha avuto Henrikh già al Manchester United. A quei tempi i rapporti tra i due non erano idilliaci, con l’armeno che ha accusato al gestione del portoghese.

Calciomercato Roma, Mourinho difende Cristante: “Vi faccio ridere: dicono non mi piaccia”

Nel corso della sua intervista da bordo campo, nel parlare con Ciro Ferrara, inviato di Dazn, Mourinho ha parlato anche di Cristante. Dopo che l’ex difensore di Napoli e Juventus avesse lodato le doti di Bryan Cristante, Mourinho ha raccontato un evento che al portoghese ha strappato un sorriso. Più che un racconto, però, le parole di Mou sono state una vera e propria frecciata: “Ciro ti faccio ridere, Cristante è quel giocatore che la stampa romana dice non mi piaccia e sarà venduto“. Una frase molto importante per il numero 4 giallorosso, che è riuscito a fare breccia nel cuore dello Special One. La frase al vetriolo dell’allenatore chiude a una probabile cessione del centrocampista.