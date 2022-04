Calciomercato Roma, doppia conferma in diretta: la firma che fa felice Mou

Al termine della partita tra Sampdoria e Roma, Mourinho ha aperto alla trattativa importante prima dell’apertura del calciomercato

La Roma vince a Marassi contro la Sampdoria. I giallorossi escono vincitori dal terreno di gioco di Genova grazie alla rete di Mkhitaryan nel primo tempo. L’armeno è riuscito a insaccare da pochi metri una palla colpita male da Abraham, che era rimasta al centro dell’area. L’ex Arsenal non ci ha pensato su e ha calciato in porta superando anche la scivolata di Thorsby. Un guizzo che ha permesso ai giallorossi di portare a casa tre punti, molto importanti in questo momento del campionato.

Hernikh Mkhitaryan, che è stato il migliore in campo proprio contro la Samp, è uno dei calciatori più importanti per la Roma in ottica di calciomercato. Il contratto dell’armeno è l’unico che scade a giungo 2022 e in questi giorni si sono susseguite voci sul suo rinnovo. Questo potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni, ma sicuramente prima della fine della stagione. Nonostante gli attriti avuti tra Mourinho e Miki nella parentesi a Manchester, i due hanno un rapporto totalmente diverso e sono pronto a rimanere insieme. Lo stesso Special One, infatti ha elogiato le qualità dell’armeno nel gestire il pallone, uno dei pochi a saperlo fare nella Roma.

Calciomercato Roma, doppio annuncio in diretta: la firma si avvicina

Proprio questo nuovo rapporto, con lodi e complimenti annessi, sono il sintomo di un cambio di idee da parte di Moiurinho. Il portoghese, infatti, considera Mkhitaryan un giocatore molto più centrale di quanto lo era al Manchester United, dove finì fuori rosa. Oggi, invece, dopo la partita con la Sampdoria, c’è stato un doppio annuncio ai microfoni di Dazn che può rendere felici i tifosi della Roma, ma soprattutto José.

È stato lo stesso Mkhiaryan, infatti, ad aprire al mercato ai microfoni dell’emittente sportiva. Alle domande a bordocampo sulla sua situazione, ha risposto affermando che nei prossimi giorni verrà il rinnovo contrattuale sarà discusso con la società. Anche lo stesso Mourinho ha aperto alla permanenza dell’armeno a Trigoria. Sempre ai microfoni di Dazn nel post partita ha sostenuto come tutti vogliono che Henrikh resti nella Capitale, da José stesso fino alla società. Anche Raiola è convinto della scelta, visto che ama i suoi calciatori ed è disposto ad accettare le loro richieste.