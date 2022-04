Calciomercato Roma, scambio anti Juve in Premier

La Roma sta studiando la mossa per rovinare i piani dei bianconeri nella prossima finestra estiva di calciomercato con una trattativa in Premier

La Roma in questi minuti sta giocando contro la Sampdoria allo stadio Marassi di Genova. La gara è valida per la trentunesima giornata di campionato e i giallorossi cercheranno di centrare un altro risultato positivo per rincorrere il quarto posto. Questo significa qualificazione in Champions League, dove Mourinho spera di poter giocare nella prossima stagione. In quest’ottica, il portoghese ha richiesto ai Friedkin alcuni profili di livello per migliorare la rosa.

Così, Dan e Ryan si sono rivolti a Tiago Pinto, a cui hanno affidato le chiavi del mercato estivo. L’ex direttore sportivo del Benfica si sta già muovendo per scandagliare il mercato e individuare i giocatori migliori. Nella sua mente, infatti, ci sono le caratteristiche indicate da José, che vorrebbe vedere in giallorosso determinati giocatori. In primis c’è un regista, che secondo lo Special One manca alla Roma. Nessuno dei centrocampisti giallorossi sono in grado di gestire i ritmi come vorrebbe l’ex tecnico del Real Madrid e per questo vorrebbe intervenire preparando un doppio scambio in Serie A. Non solo affari in entrata, però, ma anche in uscita. Tiago Pinto, infatti, sta studiando uno scambio in Premier League per rompere le uova nel paniere alla Juventus.

Calciomercato Roma, Zaniolo piace al Manchester United

Uno dei giocatori della Roma di cui si parla più spesso in ottica di calciomercato è sicuramente Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso è nel mirino della Juventus da diversi anni, ma quest’anno sembra che stia accelerand0 per portarlo a Torino. Pinto, però, non ha alcuna intenzione di dare ad una diretta avversaria un calciatore del talento di Nicolò. Per questo, il general manager sta studiando uno scambio in Premier League. Il Manchester United, infatti, è molto interessato all’attaccante giallorosso e per prenderlo potrebbe proporre uno scambio.

In uscita dai Red Devils c’è Anthony Martial, che a gennaio è stato dato in prestito al Siviglia. L’attaccante francese non dovrebbe essere riscattato da Monchi e potrebbe diventare la pedina di scambio per Zaniolo. L’affare, però, sembra difficile perché la Roma preferirebbe ricevere dei soldi cash dalla cessione di un giocatore così importante come Nicolò.