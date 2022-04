Calciomercato Roma, doppio scambio in A: Pinto beffa Inter e Juve

Calciomercato Roma, Pinto è intenzionato a sfruttare un doppio asso per concludere la trattativa e anticipare la spietata concorrenza.

Come più volte evidenziato, la squadra giallorossa necessita di importanti accorgimenti in vista della prossima stagione. Durante il campionato, lo scarso rendimento di alcuni elementi e altri tipi di problematiche hanno portato Mourinho a cambiare le scelte tattiche inizialmente ponderate.

Dopo le belle soddisfazioni arrivate nelle prime settimane di campionato con il 4-2-3-1, lo Special One ha iniziato a seguire con sempre più insistenza la strada della difesa a tre, non sempre però in grado di ovviare alle tante problematiche vissute dai giallorossi, soprattutto nello spezzone autunnale di stagione.

La salita in cattedra di diversi giocatori e il loro progressivo adattamento ad un modulo utilizzato, seppur con qualche accorgimento, anche da Fonseca lo scorso anno, pian piano hanno convinto il tecnico a perseverare in questa direzione, come da lui stesso ammesso in occasione della conferenza stampa alla vigilia della gara con la Sampdoria.

Calciomercato Roma, il doppio asso di Pinto per arrivare a Frattesi

Uno degli spezzoni finali delle parole di Mourinho alla stampa ieri hanno infatti interessato proprio l’aspetto tattico. In quest’occasione il mister ha sottolineato come la difesa a tre rappresenti per questa stagione la soluzione più felice, lasciando intendere però di non sapere ancora quali possano essere le eventuali idee per il futuro.

Leggendo tra le righe, è possibile comprendere come dietro le sue dichiarazioni si celasse la consapevolezza che molto dipenderà dalle prossime operazioni di mercato della Roma. Indipendentemente dal modulo, sicuramente, a partire dal prossimo giugno, Tiago Pinto cercherà di limare la rosa, a partire dalla difesa e dal centrocampo.

Proprio nella regione mediana, complice lo spiacevole scenario Veretout, il cui futuro figura lontano dal Colosseo, la dirigenza giallorossa sta seguendo diversi giocatori. Tra i tanti, figura anche la vecchia conoscenza capitolina. Davide Frattesi. Salito in cattedra con la maglia del Sassuolo e divenuto pedina fondamentale per Dionisi, su di lui si registra l’interesse di tante big del nostro campionato, Juventus e Inter su tutte.

I buoni rapporti nati sull’asse Reggio-Emilia Roma potrebbero fare la differenza, soprattutto alla luce del piano che a Trigoria sembrerebbero avere in mente. Secondo Calciomercatoweb.it. infatti, Pinto potrebbe inserire nella trattativa due giocatori ormai ai margini del progetto. Ci riferiamo a Carles Perez, in scadenza contrattuale fra due anni e valutato 10 milioni di euro, e Gonzalo Villar, attualmente in prestito al Getafe.