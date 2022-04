Calciomercato Roma, l’offerta a Juventus e Inter

Calciomercato Roma, nuovo scenario alle porte in vista della sessione estiva. Il nuovo entourage lo ha offerto all’Inter ed alla Juventus.

Tra poche ore la Roma tornerà in campo, allo stadio Marassi di Genova. Ad attendere i giallorossi la Sampdoria guidata da Marco Giampaolo, blucerchiati a caccia della matematica salvezza. Sida delicata per la squadra di Josè Mourinho, reduce dal derby trionfale contro la Lazio. Non solo il campo ad occupare le pagine della cronaca giallorossa, c’è un nuovo scenario in vista dell’addio imminente.

Sempre meno ore al fischio d’inizio di Sampdoria-Roma, sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A. Gara importantissima per entrambi gli schieramenti, con la Roma a caccia di continuità dopo il derby dominato contro la Lazio. Tante defezioni per entrambi i tecnici, Giampaolo e Mourinho devono fare i conti con diverse assenze. Trasferta ligure che farà da apripista al rish finale di stagione, in ballo il piazzamento europeo in Serie A ed i quarti di finale di Conference League in vista. In attesa di vivere le ultime appassionanti gare c’è un nuovo scenario di mercato in Serie A, ecco l’offerta recapitata a Juventus ed Inter: si profila un testa a testa tra big nel campionato italiano.

Calciomercato Roma, è stato offerto a Juventus e Inter

L’addio di Jordan Veretout è sempre più vicino, il cambio di procuratore solo l’ultimo passo di un divorzio anticipato. Stando a quanto riportato nelle scorse ore dal sito Calciomercato.com, il nuovo entourage del centrocampista francese come prima mossa ha offerto il numero 17 a Juventus ed Inter. L’addio imminente potrebbe accendere un nuovo duello in quello che viene chiamato Derby d’Italia, che andrà in scena questa sera dopo la sfida del Marassi tra Roma e Sampdoria. Tra i tanti assenti della gara ci sarà anche Jordan Veretout, come ribadito da Josè Mourinho ikl francese è indisponibile da diversi giorni. Assenza a cui i tifosi sembrano doversi abituare, dal mancato rinnovo in avanti le strade tra l’ex Fiorentina e la società giallorossa sono sembrate sempre più distanti, fino alla rottura. Possibile duello tra Juve ed Inter alle porte dunque, il nuovo procuratore francese sembra avere le idee chiare per il futuro del suo assistito.