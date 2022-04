Bodo-Roma, allarme Abraham e infortunio Zaniolo | Giornata decisiva

Mourinho in ansia per sapere le condizioni dei due titolari che potrebbero saltare Bodo-Roma, in programma giovedì alle 21 in Norvegia

Campanelli di allarme per José Mourinho. Il portoghese potrebbe perdere due titolari per la sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt, in programma giovedì alle 21. Il tecnico, ieri ha guidato la squadra nella difficile trasferta con la Sampdoria, dove i giallorossi sono riusciti a vincere 1-0. Fondamentale è stata la rete di Mkhitaryan bel primo tempo, che ha insaccato da pochi metri dopo una bella azione corale di 20 passaggi. L’armeno, poi, è stato lodato in conferenza stampa da Mourinho.

José ha poi aperto al mercato dando un importante indizio sul futuro di Mkhitaryan, a cui hanno fatto eco proprio le parole dell’armeno. Lo Special One, ha lanciato anche una delle sue solite frecciatine su Cristante. Obiettivo della freddura sono state le voci che vedono il numero 4 giallorosso fuori dai piani del portoghese e pronto a lasciare Trigoria. Una smentita che dimostra come l’ex centrocampista dell’Atalanta sia ancora al centro del progetto giallorosso. Ora la testa della squadra va a giovedì, quando in Norvegia ci sarà la Bodo-Roma di Conference League.

Bodo-Roma, Abraham e Zaniolo in dubbio: ecco le condizioni

Come riporta il Corriere dello Sport, Mourinho potrebbe dover rinunciare sia a Nicolò Zaniolo che a Tammy Abraham in Bodo-Roma. Il primo, non ha giocato contro la Sampdoria a causa di alcuni problemi fisici. In caso questi continuassero a dare fastidio al numero 22 giallorosso nell’arco della settimana, è molto probabile che non si alleni con il gruppo. Un’assenza importante per il tecnico che, però, ha rinunciato a lui nel derby. La scelta è stata solo tattica, visto che Zaniolo rappresenta ancora uno dei migliori talenti della Roma.

A far preoccupare i tifosi della Roma ieri ci ha pensato anche Abraham. Nel secondo tempo con la Sampdoria, l’attaccante inglese ha subito un contrasto duro che ha provocato un forte dolore alla spalla. Verso la fine della partita, al momento della sostituzione, si è potuto vedere dalle immagini il numero 9 tenersi la spalla. Sia il tecnico che i tifosi, però, possono stare tranquilli perché Tammy non ha nulla e potrà essere impiegato come sempre in Bodo-Roma.