Calciomercato Roma, via libera con lo sconto: esulta Mourinho

L’allenatore della Roma può festeggiare per la trattativa che gli permetterà di rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato

Mourinho può sorridere. L’allenatore della Roma, a partire da giugno, darà vita alla rivoluzione della rosa insieme a Tiago Pinto. Il general manager giallorosso si sta già muovendo sul calciomercato per trovare i migliori profili per accontentare José. Sono diversi i nomi sulla sua lista del general manager portoghese che, però, ha dovuto cancellarne uno dopo il recente rifiuto totale. Non c’è possibilità di poter continuare la trattativa e quindi Pinto punta verso altri lidi.

Intanto, prima del calciomercato estivo, la Roma deve pensare al presente e a chiudere al meglio le ultime partite rimaste di questa stagione. In sospeso, infatti, c’è ancora la qualificazione in Champions League, così come il destino della Conference. Attualmente, i giallorossi sono quinti a soli cinque punti dalla Juventus che ieri sera è stata fermata dall’Inter. Una vittoria, quella dei nerazzurri, che ha permesso alla Roma di accorciare le distanze. Giovedì, invece, ci sono i quarti di finale di Conference League contro il Bodo/Glimt. Abraham e compagni sono chiamati a riscattare la brutta figura di ottobre, cercando di inanellare l’ennesimo risultato utile di questo 2022.

Calciomercato Roma, l’Everton pronto a cedere Allan con uno sconto

Tornando con la mente al mercato, Mourinho può sorridere perché il suo centrocampo può essere rinforzato con un acquisto scontato. Secondo quanto riporta The Sun, infatti, l’Everton è pronto a lasciar partire Allan in estate a un prezzo ridotto. Il centrocampista brasiliano, acquistato dal Napoli nel 2020 per circa 22 milioni di sterline, non sta giocando molto bene con i Toffees e questo li ha portati a una manciata di punti dalla zona retrocessione. Il brasiliano potrebbe cercare, così, una nuova squadra che potrebbe essere proprio quella di Mourinho. Lo Special One, infatti, vuole migliorare il suo centrocampo e l’arrivo di Allan potrebbe essere più che utile. Il brasiliano, infatti, incarna dinamicità e buona visione di gioco, anche se le doti atletiche e difensive sono quelle che lo contraddistinguono di più.